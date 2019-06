Diretta DR Congo Uganda/ Streaming video DAZN: occhio ai leopardi! (Coppa d’Africa)

DR Congo-Uganda, in diretta dal Cairo International Stadium della capitale egiziana, si gioca questa sera sabato 22 giugno alle ore 16.30. Sarà una sfida valevole come match della prima giornata della fase a gironi della Coppa d’Africa 2019: la Repubblica Democratica del Congo si presenta all’appuntamento forte di una crescita che negli ultimi anni l’ha portata anche a sfiorare la qualificazione ai Mondiali. Negli ultimi due test amichevoli contro Burkina Faso e Kenya hanno prodotto due pareggi. Dall’altra parte l’Uganda si propone tra le possibili sorprese della competizione e arriva da una vittoria di prestigio nell’ultima amichevole contro la Costa d’Avorio, vantando in formazione quello che è stato considerato il miglior portiere africano del 2018, Onyango.

DIRETTA STREAMING VIDEO DAZN, QUOTE E RISULTATO LIVE

Segnaliamo che la partita DR Congo-Uganda non sarà visibile in diretta tv in chiaro o sul satellite, ma ci sarà la possibilità di vedere in esclusiva la diretta streaming video via internet dell’incontro, collegandosi tramite smart tv o pc oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone, per tutti gli abbonati alla piattaforma DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI DR CONGO UGANDA

Vediamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di DR Congo-Uganda, in diretta dal Cairo International Stadium quest’oggi. DR Congo schierata presumibilmente con questo undici titolare col 4-3-3: Matampi; Luyndama, Tisserand, Mpeko, Ngonda; Mulumbu, Mbemba, Mputu; Meschak, Bakambu, Bolasie. All. Ibenge. Uganda che risponderà con un 4-3-3 con in campo: Onyango; Walusimbi, Juuko, Wadada, Ochaya; Kateregga, Aucho, Waaswa, Miya; Okwi, Kaddu. All. Desabre.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

DR Congo favorita per la vittoria contro l’Uganda. Quota per il segno 1 fissata a 2.00 da Bet365, quota per il segno X offerta a 3.25 da William Hill, mentre la quota per il segno 2 viene proposta a 3.80 da Snai. Le quote per i gol complessivamente realizzati nel corso della partita vengono fissate a 2.00 per quanto riguarda l’over 2.5 e a 1.72 per quanto riguarda l’under 2.5 da Bwin.



