Diretta draft NBA 2022/ Streaming video tv: chi sarà la prima scelta assoluta?

DIRETTA DRAFT NBA 2022: CHI SARÀ LA PRIMA SCELTA ASSOLUTA?

La diretta del draft NBA 2022 ci conduce alla notte del Barclays Center: siamo a Brooklyn, New York, dove alle ore 2:00 di venerdì 24 giugno (orario italiano) avremo la cerimonia delle scelte da parte delle 30 franchigie NBA che, secondo la lottery (l’estrazione dell’ordine di chiamata) e la posizione in classifica per le altre, dovranno appunto selezionare quei giocatori che si sono dichiarati eleggibili, arrivino essi dal mondo del college Usa o da altre parti del mondo. Come sempre c’è grande attesa sul nome della prima scelta assoluta: chi succederà a Cade Cunningham, selezionato nel 2021 dai Detroit Pistons?

Le aspettative sono alte anche e soprattutto in Italia: Paolo Banchero è una possibile prima scelta assoluta (anche se ultimamente è più intorno alla terza posizione) ma poi ci sono altri quattro giocatori di casa nostra che potrebbero finire nella diretta del draft NBA 2022, e stiamo parlando di Matteo Spagnolo, Gabriele Procida, Abramo Canka e Giordano Bortolani. Vedremo, anche se loro chiaramente potrebbero finire al secondo giro o addirittura no essere scelti; tra poco avrà il via la cerimonia del draft NBA 2022 al Barclays Center e sarà molto interessante scoprire tutto, a pochi giorni dal titolo vinto dai Golden State Warriors.

DIRETTA DRAFT NBA 2022 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE L’EVENTO

La diretta tv del draft NBA 2022 sarà trasmessa dalla televisione satellitare, in tempo reale: il canale di riferimento rimane Sky Sport NBA (numero 209 del decoder) e, almeno per un certo periodo, la telecronaca dovrebbe essere garantita in lingua italiana seguendo però la regia internazionale, che ovviamente si concentrerà in particolar modo sulle primissime chiamate e il primo giro. Tutti gli abbonati al servizio potranno poi usufruire della diretta streaming video che, senza costi aggiuntivi, sarà attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA DRAFT NBA 2022: SITUAZIONE E CONTESTO

La diretta del draft NBA 2022 può naturalmente cambiare i rapporti di forza nella stagione che comincerà il prossimo autunno: è evidente che non tutti gli anni (anzi) emerge un giocatore come LeBron James in grado di impattare immediatamente sulla franchigia che lo seleziona, né che arrivino scelte che nel medio periodo possano modificare i destini di una squadra (pensiamo a Giannis Antetokounmpo, ma volendo anche Steph Curry). I mock draft, cioè le previsioni fatte dagli analisti, dicono che la prima scelta assoluta dovrebbe essere un affare tra il già citato Banchero (che esce da Duke), Chet Holmgren(Gonzaga) che in questo momento è il favorito e Jabari Smith. Sono tutte ali forti, mentre il quarto nel pronostico di ESPN (uno dei più autorevoli) è Jaden Ivey, playmaker da Purdue che potrebbe realmente essere un bel colpo.

Da qui in avanti, sarà tutto in divenire anche perché le scelte dipenderanno non tanto dal valore assoluto del giocatore (quando si scende nel draft NBA tende a contare meno, ovviamente) quanto dai bisogni delle singole squadre che hanno in mano le scelte. A proposito: qualcuna potrebbe anche scambiarla per degli asset o dei giocatori già pronti, ma bisogna ricordare che nella diretta del draft NBA 2022 la prima scelta assoluta è degli Orlando Magic e poi toccherà a Oklahoma City, Houston, Sacramento, Detroit, Indiana, Portland, New Orleans (arrivata appunto dai Los Angeles Lakers), San Antonio e Washington, e poi via via tutte le altre. Staremo a vedere tra poco…











