Diretta draft NBA 2025 streaming video tv: arriva la notte delle scelte, la numero 1 è dei Dallas Mavericks che punteranno su Cooper Flagg.

DIRETTA DRAFT NBA 2025: LA NOTTE DELLE SCELTE!

È il momento della diretta draft NBA 2025: finalmente, a partire dalle ore 2:00 di giovedì 26 giugno (fuso orario italiano), sempre al Barclays Center di Brooklyn, assisteremo alla notte in cui le franchigie NBA sceglieranno i giocatori provenienti dalle università e da Paesi stranieri, secondo una formula ben nota.

Gli Oklahoma City Thunder hanno appena vinto il loro primo titolo, purtroppo Tyrese Haliburton è l’ennesimo giocatore piegatosi alla rottura del tendine d’Achille ma ora è tempo di scelte: come sappiamo, la numero 1 ce l’hanno in mano i Dallas Mavericks e anche questa è una storia da raccontare nella diretta draft NBA 2025.

Dallas è la squadra più chiacchierata dell’anno: a febbraio ha clamorosamente scambiato il suo uomo franchigia Luka Doncic, venticinquenne e nel pieno della carriera, mandandolo ai Los Angeles Lakers per Anthony Davis, e da quelle parti il GM Nico Harrison ha vissuto momenti davvero turbolenti.

Ciononostante i Mavericks sono arrivati al play in; un risultato che poneva pochissime possibilità di pescare la scelta numero 1 nella lottery, ma questo è incredibilmente successo con tanto di beffa a San Antonio, Philadelphia, Charlotte e Utah che dunque arriveranno dopo, in questo ordine. La numero 1 ha le idee chiare verso la diretta draft NBA 2025? Diremmo proprio di sì…

COME VEDERE LA DIRETTA DRAFT NBA 2025 IN STREAMING VIDEO TV

La diretta tv del draft NBA 2025 sarà come sempre affidata a Sky Sport e principalmente su Sky Sport NBA, con la diretta streaming video che sarà disponibile tramite l’applicazione Sky Go.

DIRETTA DRAFT NBA 2025: COOPER FLAGG SARÀ NUMERO 1

La diretta draft NBA 2025 dovrebbe dunque essere la notte di Cooper Flagg: un solo anno a Duke è bastato al classe 2006 per guadagnare lo status di miglior prospetto di questa annata, si tratta di un’ala piccola che ha fisico per stare con avversari anche più grossi, grande talento in attacco ma determinante anche in difesa. Con Duke però ha perso il titolo NCAA, cadendo in semifinale contro Houston anche a causa di suoi possessi discutibili nel momento decisivo; sta di fatto che il migliore rimane lui e Dallas non se lo farà sfuggire, a meno che si stiano facendo valutazioni diverse.

Sul fatto che proprio i Mavericks abbiano vinto la lottery con pochissime possibilità si è detto e scritto, paragonando questo draft NBA con quello che aveva dato la numero 1 a Cleveland nell’anno di LeBron James o quello di Chicago che aveva potuto scegliere Derrick Rose; al netto delle speculazioni, nella diretta draft NBA 2025 sarà rappresentata anche l’Italia con i nomi di Dame Sarr (a Barcellona nell’ultima stagione ma separatosi malissimo), Saliou Niang e David Torresani, anche se nessuno di loro compariva nei mock (le previsioni). Qualche franchigia punterà su almeno uno di loro? Lo scopriremo…