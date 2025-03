DIRETTA DRAPER RUNE FINALE INDIAN WELLS 2025: PER IL TITOLO!

Finalmente ecco che la diretta Draper Rune ci dirà chi sarà incoronato campione a Indian Wells 2025: l’appuntamento è non prima delle ore 22:00 di casa nostra – prima ci sarà la finale femminile Sabalenka Andreeva – la finale Draper Rune è certamente una sorpresa perché sembrava tutto apparecchiato per il secondo scontro consecutivo tra Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev. Invece i due grandi favoriti sono stati eliminati in semifinale, ovviamente uno da Jack Draper e l’altro da Holger Rune: ora i Millennials si giocano quella che per il britannico è la prima finale in un Masters 1000, per il danese invece la possibilità di vincere il secondo titolo di questa categoria.

Rune infatti aveva già trionfato tre anni fa a Parigi-Bercy, ma poi ha giocato le finali di Montecarlo e Roma nel 2023; già arrivato al quarto posto nel ranking Atp, ha poi avuto un calo sensibile che almeno in questa stagione sembra aver superato, soprattutto come comportamenti nel corso dei match e maggiore concentrazione su quel che accade. Il nome nuovo è in realtà quello di Draper, anche se ha due anni più del suo avversario nella finale di Indian Wells 2025: classe 2001 ma emerso più tardi, in realtà dotato di grande talento. È davvero tutto apparecchiato per la diretta Draper Rune, non resta che scoprire chi sarà il campione nel deserto della California.

DOVE VEDERE LA DIRETTA DRAPER RUNE IN STREAMING VIDEO TV

Per la diretta Draper Rune segnaliamo che la finale di Indian Wells 2025 sarà trasmessa in tv dai canali della televisione satellitare, naturalmente potrete seguire il match anche in diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go oppure, sempre i abbonamento, alla piattaforma Now Tv.

DIRETTA DRAPER RUNE FINALE INDIAN WELLS 2025: SFIDA A SORPRESA!

Siamo allora vicini alla diretta Draper Rune: la finale di Indian Wells 2025 è una sfida che teoricamente si sarebbe anche potuta pronosticare, anche se più ci si avviava in profondità nel torneo e più la possibilità che Alcaraz e Medvedev si ritrovassero sul centrale un anno dopo era chiaramente la più gettonata. Va dato allora tanto merito a Draper e Rune: a proposito, possiamo dire che il britannico grazie a questo straordinario percorso a Indian Wells 2025 abbia già fatto il suo primo ingresso nella Top Ten Atp, da domani sarà ufficialmente numero 8 ma con il titolo salirebbe di un ulteriore gradino.

Rune invece, che come detto nei primi dieci c’era già stato giocando anche le Atp Finals, è riuscito a tornare sino alla dodicesima piazza nella classifica mondiale, la Top Ten la conquisterebbe vincendo oggi e, anche se magari non è il suo primo pensiero entrando nel match, sarebbe comunque un ottimo risultato anche in vista di quello che poi verrà. Dunque noi non vediamo l’ora di scoprire cosa succederà nella diretta Draper Rune, la finale Indian Wells 2025 è un appuntamento davvero molto atteso e questi due giovani potrebbero dare vita a una partita da ricordare, sarà il campo a dirci tra poco se andrà esattamente in questo modo e chi sarà il campione.