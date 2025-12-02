Diretta Dresdner Conegliano streaming video tv: orario e risultato live della partita per la Champions League di volley femminile, oggi 2 dicembre 2025

DIRETTA DRESDNER CONEGLIANO: SCONTRO AL VERTICE

Dopo un inizio più difficile del previsto, la diretta Dresdner Conegliano dovrà dirci alle ore 19.00 di questa sera, martedì 2 dicembre 2025, se le campionesse d’Europa in carica si riprenderanno il ruolo di grandi favorite nel girone D della Champions League di volley femminile. Ci attendiamo quindi risposte significative dalla partita che si giocherà alla Margon Arena di Dresda, naturalmente in Germania.

Diretta/ Scandicci Alba Blaj (risultato finale 3-0): successo senza problemi! (oggi 27 novembre 2025)

Settimana scorsa infatti la A. Carraro Prosecco Doc Conegliano ha esordito nella nuova Champions League vincendo per 3-2 contro le turche dello Zeren Ankara, che hanno davvero messo i brividi alle venete e si sono arrese solamente per 20-18 nel quinto set al termine di una partita infinta, nella quale non ci sono mai stati più di tre punti di differenza alla fine di un set.

Diretta/ Milano Olympiakos (risultato finale 3-0): Vero Volley super! (Champions League, 26 novembre 2025)

Potremmo dire che la prima giornata della fase a gironi ha già proposto a Conegliano più difficoltà dell’intera edizione scorsa, non è naturalmente un dramma (anzi, la voglia di vincere non si spegne mai da quelle parti), ma di certo potrebbe essere più complicata del previsto la corsa verso il primo posto nel girone, con le turche che hanno dimostrato notevole valore.

Il Dresdner SC è però in questo momento la capolista, avendo vinto con uno splendido 1-3 in trasferta sul campo delle polacche del Lodz nella prima giornata. Uno splendido inizio per le tedesche, che a loro volta potrebbero essere ringalluzzite dal fatto che l’Imoco non sembra irraggiungibile come nel recente passato: ecco allora che c’è già tanto in palio nella diretta Dresdner Conegliano…

DIRETTA/ Conegliano Ankara (risultato finale 3-2): venete al tie-break! (25 novembre 2025)

DRESDNER CONEGLIANO IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Per la diretta Dresdner Conegliano in tv, ricordiamo che Sky Sport segue la Champions femminile e lo stesso fa DAZN, per cui avremo la visione sia “normale” sia tramite diretta streaming video.

DIRETTA DRESDNER CONEGLIANO: UN GIRONE PIÙ COMPLICATO DEL PREVISTO?

Pur con tutto il rispetto dovuto alle squadre che partecipano alla Champions League, si poteva immaginare che Conegliano non avrebbe avuto eccessivi problemi per vincere questo girone, considerando che ovviamente in questa fase non incrocerà le altre squadre italiane e nemmeno le tre big di Istanbul. La prima giornata però è stato un chiaro campanello d’allarme e allora la diretta Dresdner Conegliano ci dirà molto. Bisogna vincere sul campo di una squadra che è reduce da un colpaccio in Polonia, altrimenti la situazione si complicherebbe di parecchio.

Non è nemmeno detto che tutto questo sia un male: per un club che vince a ripetizione da tanti anni tutto quello che si può vincere, avere nuovi stimoli e non poter dare nulla di scontato potrebbe anche essere un bene per non scivolare nella routine di vittorie considerate quasi “banali”, almeno viste da fuori, tanto bene ci ha abituati Conegliano in questi anni. Le tedesche dal canto loro cercheranno l’impresa avendo ben poco da perdere, si annuncia quindi una serata potenzialmente molto avvincente grazie alla diretta Dresdner Conegliano…