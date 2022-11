Diretta Duren Perugia/ Streaming video tv: umbri per la fuga in Champions League

Duren Perugia, in diretta dalla Arena Kreis della città tedesca di Duren alle ore 19.00 di questa sera, martedì 29 novembre 2022, si gioca per la terza giornata del girone E della Champions League di volley maschile, edizione 2022-2023. Finora il cammino è stato perfetto per la Sir Sicoma Monini Perugia, che ha vinto due partite su due ed è al comando della classifica, ma ricordiamo che si qualificano immediatamente per i quarti di finale solamente le prime dei cinque gironi, evitando il turno dei playoff, di conseguenza non si può mai abbassare la tensione.

Diretta/ Tours Civitanova (risultato finale 1-3): vittoria esterna per gli italiani!

La diretta di Duren Perugia potrebbe infatti spianare la strada verso il primato, dal momento che il SWD Powervolleys Düren è una delle due seconde a quota 3 punti e batterla a casa sua vorrebbe di fatto dire escluderla dalla corsa e avvicinare sempre più l’obiettivo del primo posto, che naturalmente leverebbe ogni dubbio sul raggiungimento dei quarti. Perugia sta vivendo una stagione finora praticamente perfetta e di conseguenza è la grande favorita per la vittoria, ma che cosa ci dirà il campo nella diretta di Duren Perugia?

DIRETTA/ Ankara Perugia (risultato finale 1-3): la Safety vince in rimonta

DUREN PERUGIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Duren Perugia non dovrebbe essere garantita. Tuttavia va ricordato che tutti i match della Champions League di volley maschile sono appannaggio della piattaforma Discovery Plus: il servizio dunque prevede una trasmissione di Duren Perugia in diretta streaming video, naturalmente riservata a chi ha sottoscritto un abbonamento.

DIRETTA DUREN PERUGIA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Duren Perugia, possiamo allora ricordare che finora gli umbri hanno vinto per 3-0 contro gli sloveni dell’ACH Volley Ljubljana nella prima giornata e poi sono andati a vincere per 1-3 sul campo dei turchi dello Ziraat Bankası Ankara, per cui Perugia guida a punteggio pieno ed è naturalmente la grande favorita per il primo posto in questo gruppo della Champions League di volley maschile, come d’altronde è giusto che sia per chi sta dominando anche la Superlega italiana.

DIRETTA/ Karlovarsko Trento (risultato finale 1-3): vittoria esterna per gli italiani

Infatti, volendo allargare lo sguardo anche al campionato, possiamo ricordare che la fresca vittoria per 1-3 sul campo di Cisterna è stato il decimo successo di Perugia in altrettante partite giocate in Superlega, dove la Sir Safety ha addirittura tredici punti di vantaggio sul secondo posto, quindi a novembre possiamo già affermare che Perugia abbia posto una serissima ipoteca sul primo posto finale nella classifica della stagione regolare con vari mesi d’anticipo. Ora c’è da mettere al più presto al sicuro il primato anche in Champions League: quali risposte ci darà la diretta di Duren Perugia?

© RIPRODUZIONE RISERVATA