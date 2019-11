Diretta Dusseldorf Bayern Monaco/ Streaming video tv: ospiti favoriti

Dusseldorf Bayern Monaco, in diretta dallo stadio Merkur Spiel-Arena naturalmente di Dusseldorf, si gioca alle ore 15.30 di oggi pomeriggio, sabato 23 novembre 2019. L’appuntamento è dunque con questa partita valida per la dodicesima giornata della Bundesliga tedesca 2019-2020. Dusseldorf Bayern Monaco vedrà certamente favoriti gli ospiti, che arriveranno a Dusseldorf forti di 10 punti di vantaggio in classifica rispetto ai padroni di casa. Sappiamo che questa stagione non si sta rivelando facile per il Bayern Monaco, ma il netto successo per 4-0 ai danni del Borussia Dortmund prima della sosta ci ha detto che i bavaresi devono ancora essere il punto di riferimento per tutti in Bundesliga, oltre a valere la conferma in panchina per Hans-Dieter Flick, promosso dopo l’esonero di Niko Kovac. Il Fortuna Dusseldorf invece due settimane fa ci aveva regalato un pirotecnico pareggio con lo Schalke 04 (3-3), ma oggi il compito sarà ancora più difficile.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Dusseldorf Bayern Monaco sarà garantita sul canale 201 della piattaforma satellitare, Sky Sport Uno, dal momento che la Bundesliga è una esclusiva Sky. Di conseguenza, gli abbonati Sky avranno accesso anche alla diretta streaming video che sarà garantita loro tramite il servizio offerto da Sky Go tramite il sito oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI DUSSELDORF BAYERN MONACO

Proviamo adesso a considerare le probabili formazioni per Dusseldorf Bayern Monaco. I padroni di casa allenati da Friedhelm Funkel dovrebbero scendere in campo con un 3-5-2: Steffen in porta, protetto dai tre difensori Hoffmann, Adams e Ayhan; nel folto quintetto di centrocampo potremmo invece vedere in azione da destra a sinistra Zimmer, Morales, Zimmermann, Bodzek e Gießelmann; infine il tandem d’attacco con Kownacki ed Hennings, reduce da una tripletta contro lo Schalke. Per il Bayern Monaco di Hans-Dieter Flick ecco invece un 4-3-3 con più possibilità di scelta: indichiamo naturalmente Neuer in porta, protetto dalla retroguardia a quattro con Pavard, Martinez, Alaba e Davies da destra a sinistra; in mediana il terzetto composto da Goretzka, Kimmich e Muller, infine il tridente offensivo con Gnabry e Coman ai fianchi della prima punta Lewandowski.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine uno sguardo al pronostico di Dusseldorf Bayern Monaco, che appare davvero a senso unico in base alle quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Il segno 2 per la vittoria esterna del Bayern infatti è quotata a 1,18, si sale poi già a quota 7,50 per il segno X in caso di pareggio, infine una vittoria casalinga del Dusseldorf varrebbe 13,00 volte la posta in palio per chi avrà puntato sul segno 1.



© RIPRODUZIONE RISERVATA