Diretta Ecuador Argentina/ Streaming video tv: entrambe già qualificate ai Mondiali

DIRETTA ECUADOR ARGENTINA: PARTITA ININFLUENTE!

Ecuador Argentina, in diretta mercoledì 30 marzo alle ore 1:30 (italiane) dallo stadio Monumental Banco Pichincha di Guayaquil, è valida per l’ultima giornata delle qualificazioni Mondiali 2022 per quanto concerne il Sudamerica. La squadra di casa arriva a questa sfida, dopo la sconfitta subita del Paraguay, partita terminata con il punteggio di 3-1. Nonostante il risultato negativo, la squadra allenata da Gustavo Alfaro ha centrato la qualificazione al campionato mondiale, grazie alla concomitante sconfitta del Perà contro il Paraguay. L’Ecuador è in terza posizione con 25 punti.

Diretta/ Francia Sudafrica (risultato finale 5-0): dilagano i Bleus!

L’Argentina è reduce dal netto successo sul Venezuela, gara in cui si è imposta con il punteggio di 3-0. La Seleccion di Lionel Scaloni, ha da tempo strappato il pass per i prossimi Mondiali che si terranno in Qatar. Per l’Argentina, probabilmente non sarà l’ultima partita del girone, in quanto dovrebbe recuperare la partita contro il Brasile, che sperava di vincere a tavolino. Con ogni probabilità, la partita contro la Seleçao varrà il primato del gruppo Sudamericano.

Risultati playoff qualificazioni Mondiali 2022/ Polonia e Portogallo vanno in Qatar!

DIRETTA ECUADOR ARGENTINA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv della partita Ecuador Argentina valida per le qualificazioni Mondiali 2022 sarà trasmessa gratuitamente in esclusiva dalla piattaforma Mola TV. Si tratterà più correttamente di una diretta streaming video. Per accedere ai contenuti dell’emittente digitale bisognerà essere registrati al servizio e disporre di una Smart Tv connessa ad internet o di un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC con l’applicazione dedicata installata.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ECUADOR ARGENTINA

Andiamo a vedere le probabili formazioni della diretta Ecuador Argentina, le quali scenderanno in campo nella gara valevole per le qualificazioni ai prossimi Mondiali 2022, che si terranno in Qatar. il ct dei padroni di casa, Gustavo Alfaro, potrebbe proporre la sua squadra con il modulo 4-2-3-1. Questa la probabile formazione titolare dell’Ecuador per la gara contro l’Argentina: Galindez; Preciado, R. Arboleda, Hincapié, Estupiñan; Carcelén, Gruezo; Castillo, Sarmiento, Rojas; E. Valencia.

Diretta/ Polonia Svezia (risultato finale 2-0): Zielinski e Szczesny ok, Ibra a casa

Lionel Scaloni, ct dell’Argentina, potrebbe attuare un po’ di cambi, considerando le poche motivazioni che offre la gara in questione. La Seleccion dovrebbe scendere in campo con il modulo 4-2-3-1, con Julian Alvarez del River Plate, che dovrebbe guidare l’attacco. Ecco la probabile formazione titolare dell’Argentina per la partita contro l’Ecuador: Musso; Foyth, Martinez Quarta, Ger. Pezzella, Tagliafico; G. Rodriguez, E. Palacios; Di Maria, A. Correa, Ocampos; J. Alvarez.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della diretta Ecuador Argentina valida per le qualificazioni ai Mondiali 2022, proposte dall’agenzia Snai. Secondo i pronostici, la squadra di casa non è favorita, con il segno 1, abbinato al successo dell’Ecuador, quotato 4.00. L’eventuale pareggio tra le due squadre, con segno X, viene proposto a 3.10. Il successo esterno dell’Argentina, con segno 2, è quotato 2.00.

© RIPRODUZIONE RISERVATA