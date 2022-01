Diretta/ Ecuador Brasile (Qatar 2022) streaming video e tv. Tricolor per il Mondiale

DIRETTA ECUADOR BRASILE: TRICOLOR PER IL MONDIALE!

Ecuador Brasile, in diretta giovedì 27 gennaio 2022 alle ore 22.00 italiane presso l’Estadio Rodrigo Paz Delgado di Quito sarà una sfida valevole per le qualificazioni sudamericane per i Mondiali in Qatar del 2022. La Tricolor Ecuadoregna è terza in classifica nella corsa alle qualificazioni con 6 punti di vantaggio sulla Colombia quarta, vicina a coronare il sogno della quarta qualificazione Mondiale della sua storia. Le ultime due vittorie contro Venezuela e Cile hanno lanciato l’Ecuador che ora affronta però una Selecao lanciatissima in testa alle qualificazioni.

DIRETTA/ Mali Guinea Equatoriale (risultato finale 5-6 d.c.r.): sbaglia Sacko

Finora per il Brasile 11 vittorie e 2 pareggi con 6 punti di vantaggio sull’Argentina seconda e verdeoro già qualificati al Mondiale, imponendo un dominio che in Sudamerica da tempo non riuscivano ad ottenere. Il 27 giugno 2021 le due squadre si sono affrontate per l’ultima volta in Coppa America, 1-1 il risultato finale col Brasile che ha vinto il 5 giugno scorso in casa con il punteggio di 2-0 il match d’andata di queste qualificazioni con gol messi a segno da Richarlison e Neymar. Ultima vittoria dell’Ecuador contro il Brasile datata 17 novembre 2004 con il punteggio di 1-0.

Risultati Coppa d'Africa 2021/ L'Egitto vola ai quarti! Diretta gol live score

DIRETTA ECUADOR BRASILE STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ecuador Brasile non sarà disponibile sui canali televisivi del nostro paese e dunque l’alternativa rimane quella di Mola Tv che ha acquisito i diritti delle sfide di qualificazione sudamericane a Qatar 2022. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, gratuitamente collegandosi al sito mola.tv.

PROBABILI FORMAZIONI ECUADOR BRASILE

Le probabili formazioni della diretta Ecuador Brasile, match che andrà in scena all’Estadio Rodrigo Paz Delgado di Quito. Per l’Ecuador, Gustavo Alfaro schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Dominguez; An. Preciado, Arboleda, Hincapié, Estupiñan; Franco, Gruezo, M. Caicedo, Mena; E. Valencia, Estrada. Risponderà il Brasile allenato da Tite con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Alisson; Dani Alves, Militão, Marquinhos, Alex Sandro; Gerson, Fred, Casemiro, Paquetá; Vinicius Junior, Gabriel Jesus.

Diretta/ Costa d’Avorio Egitto (risultato finale 4-5 d.c.r.): Faroni ai quarti!

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match all’Estadio Rodrigo Paz Delgado di Quito, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Ecuador con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.20, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo del Brasile, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.30.



© RIPRODUZIONE RISERVATA