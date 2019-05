Diretta Ecuador Italia Under 20/ Streaming video e tv: Nicolato cerca la conferma

Italia Ecuador U20, in diretta domenica 26 maggio 2019 alle ore 18.00, sarà la sfida della seconda giornata della fase a gironi del Mondiale Under 20. Dopo l‘esordio vincente contro il Messico, gli azzurrini tornano in campo con un’altra formazione del continente americano, stavolta più a sud. L’Ecuador che nella prima giornata della rassegna iridata ha affrontato il Giappone (pareggiando per 1-1) è una formazione che punta a far valere i suoi talenti ma che viene da una preparazione difficoltosa al Mondiale, culminata con un ko contro la Corea del Sud in amichevole prima di partire per la Polonia. Anche per l’Italia in questo 2019 due KO in amichevole contro Repubblica Ceca e Svizzera, ma il Mondiale è l’appuntamento al quale gli azzurrini si sono preparati per arrivare al massimo della forma.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Segnaliamo che la diretta Ecuador Italia U20 si potrà seguire in diretta tv per tutti gli abbonati Sky, collegandosi sul canale numero 201 del satellite. Il sito skygo.sky.it consentirà anche di vedere la diretta streaming video via internet tramite pc o smart tv o anche con dispositivi mobili come tablet o smartphone. Ricordiamo poi che la sfida degli azzurrini sarà visibile in diretta tv anche in chiaro sul digitale terrestre al canale Raisport +, con diretta streaming video garantita tramite il portale raiplay.it.

PROBABILI FORMAZIONI ECUADOR ITALIA UNDER 20

Le probabili formazioni di Ecuador Italia U20, attese oggi in campo al Bydgoszcz Stadium. I sudamericani allenati dall’argentino Celico schiereranno un 4-2-3-1 con Ramirez; Mina, Porozo, Vallecilla, Palacios; Cifuentes, Quintero; Plata, Rezabala, Alvarado; Campana. Risponderanno gli azzurrini allenati da Nicolato con un 4-3-1-2 schierato con Plizzari; Buongiorno, Gabbia, Bellanova, Pellegrini; Frattesi, Alberico, Colpani; Capone; Pinamonti, Scamacca.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote dei bookmaker indicano l’Italia favorita per la conquista della vittoria sull’Ecuador. Vittoria sudamericana quotata 2.90 da Eurobet, pari proposto a una quota di 3.40 da Bet365, vittoria azzurra offerta a 2.40 da William Hill. Per Bwin le quote su over 2.5 e under 2.5 sono rispettivamente fissate a 2.10 e 1.65.



