Diretta Ecuador MessicoU20/ Streaming video e tv: spareggio per gli ottavi (Mondiali)

Ecuador Messico U20, in diretta dal Gdynia Stadium dell’omonima città, si gioca alle ore 18:00 di mercoledì 29 maggio: siamo alla terza e ultima giornata del gruppo B per i Mondiali U20 2019. E’ il girone dell’Italia, che sarà in campo contro il Giappone in contemporanea: le due nazionali vanno a caccia della qualificazione agli ottavi di finale ma partono da una posizione di classifica scomoda. L’Ecuador, reduce dalla sconfitta contro gli azzurrini, ha un solo punto ma può ancora sperare di prendersi il secondo posto: perchè sia così dovrà vincere e sperare in una sconfitta del Giappone con due punteggi che ribaltino la differenza reti in favore dei sudamericani. Per la Tricolor comunque è buona la possibilità di passare il turno come una delle migliori terze; meno chance le ha il Messico, che finora ha sempre perso e sa già di non potersi prendere il secondo posto. Dovrà vincere e sperare che negli altri gironi arrivino risultati utili, ma con appena un gol fatto e 5 subiti la strada verso gli ottavi sarà dura. Restiamo allora in attesa della diretta di Ecuador Messico U20; nel frattempo possiamo andare a leggere le potenziali scelte dei due Commissari Tecnici, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni della partita.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ecuador Messico U20 sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Football, numero 203 del decoder Sky: la partita dunque è riservata in esclusiva agli abbonati alla televisione satellitare, che avranno la possibilità di seguirla anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone attivando la diretta streaming video con l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI ECUADOR MESSICO U20

In Ecuador Messico U20 Jorge Célico dovrà fare a meno dello squalificato Porozo: al centro della difesa lo sostituisce Richard Mina, che fa coppia con Vallecilla davanti a Moisés Ramirez mentre Espinoza e Palacios corrono sulle corsie. La cerniera di centrocampo dovrebbe essere nuovamente formata da Alcivar e Cifuentes; spazio poi alla qualità di Plata e Alvarado come esterni offensivi, Rezabala si dispone sulla trequarti alle spalle di Campana, il giocatore più rappresentativo di questa giovane nazionale. Il Messico di Diego Ramirez sarà in campo con un modulo simile, ma con Lainez che si dovrebbe staccare dal centrocampo per andare a supportare un tridente formato da De La Rosa, Macias e Lozano. Dunque un 4-2-1-3, anche qui con due mediani di centrocampo che saranno Orona e Meraz; in difesa invece la linea a quattro sarà schierata davanti al portiere Higuera, con Kevin Alvarez e Cardenas sugli esterni mentre Sepulveda e Leon formeranno la coppia centrale.



© RIPRODUZIONE RISERVATA