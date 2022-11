Diretta Ecuador Senegal/ Streaming video Rai: chi va agli ottavi? (Mondiali 2022)

DIRETTA ECUADOR SENEGAL: UNO SPAREGGIO!

Ecuador Senegal, in diretta dallo stadio Internazionale Khalifa di Al Rayyan, si gioca alle ore 16:00 di martedì 29 novembre: terza e ultima giornata nel gruppo A dei Mondiali Qatar 2022, in contemporanea si gioca anche Olanda Qatar e qui si va alla ricerca della nazionale che si qualificherà agli ottavi della competizione. Difficilmente saranno entrambe, più facile solo una di queste: l’Ecuador, avendo pareggiato contro gli orange, si qualificherebbe anche con un pareggio nel match di oggi ma perdendo sarebbe sostanzialmente eliminata, sarà sicuramente così per il Senegal che può solo vincere.

CAOS MAROCCHINI IN BELGIO/ "Enclave di violenti, segno di un'integrazione fallita"

Per contro, il successo garantirebbe ai Leoni della Teranga, rimessisi in corsa con il 3-1 al Qatar, un posto negli ottavi dei Mondiali 2022; tuttavia la Tricolor parte favorita anche per quello che ha fatto vedere nel corso della sua seconda partita, dove avrebbe anche meritato di vincere. Aspettando che la diretta di Ecuador Senegal prenda il via, proviamo a fare qualche rapida valutazione circa le scelte che saranno operate dai due CT, e dunque prendiamoci del tempo per leggere insieme nel dettaglio quelle che sono le probabili formazioni di questa delicata e decisiva sfida ad Al Rayyan.

Probabili formazioni Iran Usa/ Quote, Jahanbakhsh squalificato (Mondiali 2022)

DIRETTA ECUADOR SENEGAL STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ecuador Senegal viene fornita dalla televisione di stato: sappiamo bene infatti che i diritti per trasmettere le partite dei Mondiali 2022 sono stati acquistati dalla Rai, in questo caso l’appuntamento è su Rai Sport + che naturalmente è disponibile anche in alta definizione. Come sempre poi l’emittente vi permetterà di seguire Ecuador Senegal in questione anche in diretta streaming video senza costi aggiuntivi: in questo caso basterà infatti visitare il sito di Rai Play oppure installarne la relativa app su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO ECUADOR SENEGAL SU RAIPLAY

Diretta Olanda Qatar/ Streaming video Rai 1: autostrada orange! (Mondiali 2022)

PROBABILI FORMAZIONI ECUADOR SENEGAL

Nel suo 5-4-1 della diretta Ecuador Senegal Gustavo Alfaro dovrà rinunciare a Jhegson Mendez: il suo posto in mediana lo dovrebbe prendere uno tra Cifuentes e Alan Franco, difficile che rientri Ibarra che però eventualmente potrebbe giocare largo a destra (per Plata) con la conferma dello straordinario Enner Valencia a sinistra ed Estrada da prima punta. A completare il centrocampo sarà Moises Caicedo; in difesa invece avremo tre centrali in Hincapié, Felix Torres e Porozo, sulle fasce correranno Preciado ed Estupiñan con Galindez come sempre tra i pali.

Aliou Cissé conferma sulla carta il 4-2-3-1 che ha battuto il Qatar: Edouard Mendy tra i pali, difesa comandata da Koulibaly con Abdou Diallo che è diventato centrale, lasciando a Jakobs la maglia di terzino sinistro mentre sull’altro versante opera Sabaly. In mediana Idrissa Gueye fa coppia con Namphalys Mendy; fa un passo avanti Boulaye Dia che si dispone come trequartista centrale, stretto tra i due esterni che saranno invece Ismaila Sarr e Diatta nuovamente confermati. Come centravanti i Leoni della Teranga dovrebbero invece schierare Diédhiou, andato in gol contro il Qatar.

QUOTE E PRONOSTICO

Leggiamo adesso quali sono le quote ufficiali che l’agenzia Snai ha fornito per Ecuador Senegal, partita valida per il gruppo A dei Mondiali 2022. Il segno 1 che identifica la vittoria della Tricolor vi permetterebbe di guadagnare 2,45 volte quanto avrete scelto di investire; il pareggio, regolato dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3,15 volte l’importo investito mentre il segno 2, sul quale dovrete puntare per il successo dei Leoni della Teranga, con questo bookmaker ha un valore che equivale a 3,10 volte la vostra giocata sulla partita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA