DIRETTA ECZACIBASI MILANO: PER COMPLETARE L’OPERA!

Con la diretta Eczacibasi Milano siamo al Burhan Felek Spor Salonu di Istanbul, alle ore 16:00 di giovedì 13 marzo: nel ritorno dei quarti di finale di volley Champions League 2024-2025 il Vero Volley prenota un posto in semifinale per tornare a sfidare Conegliano, che l’anno scorso aveva infranto il grande sogno di salire sul tetto d’Europa proprio in finale, ed è una Milano che almeno sulla carta dovrebbe avere maggiore convinzione nei propri mezzi e soprattutto più esperienza rispetto ad allora, un’esperienza che deriva anche dall’andata dei quarti in cui la squadra lombarda ha fatto un grande capolavoro, schiantando una corazzata come Eczacibasi senza fronzoli.

Diretta/ Scandicci Lodz (risultato finale 3-0): gara senza storie (12 marzo 2025)

Addirittura, in due dei tre set disputati la squadra turca non è nemmeno arrivata a 20 punti, e nel terzo si è fermata a 14: una straordinaria prova di forza da parte di un Vero Volley che ha davvero tutto per arrivare in fondo e sollevare il trofeo, un grande titolo resta l’unica cosa che manca ad un gruppo che nel corso degli anni ha saputo cementarsi fino a diventare super competitivo. Diciamo dunque che nella diretta Eczacibasi Milano il compito non sarà semplicissimo perché comunque siamo in trasferta sul campo di una grande rivale ma anche che, giocando come fatto nove giorni fa, il traguardo della semifinale di Champions League per continuare a sognare sarà molto più alla portata.

Diretta/ Conegliano Rzeszow (risultato finale 3-0): altra spettacolare prova! (oggi 12 marzo 2025)

ECZACIBASI MILANO STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per la diretta Eczacibasi Milano non avremo un appuntamento sui canali tradizionali della nostra tv, la Champions League di volley femminile è possibile seguirla su DAZN in diretta streaming video.

DIRETTA ECZACIBASI MILANO: SEMIFINALE VICINA

Avvicinandoci alla diretta Eczacibasi Milano dobbiamo anche ricordare quale sia il regolamento nella fase ad eliminazione diretta di Champions League: quello che conta è il “punteggio” della vittoria, che sappiamo essere di 3 punti in caso di 3-0 o 3-1 e di 2 con un successo al quinto set. Questo ci dice che oggi Eczacibasi potrebbe anche lasciare per strada un set per arrivare comunque al golden set che risolverebbe tutta la questione: una vittoria per 3-1 da parte delle turche porterebbe il quarto di Champions League comunque al parziale decisivo (da giocare ai 15 punti), ma Milano comunque sarebbe qualificata con un’altra vittoria o anche “solo” vincendo due set.

DIRETTA/ Monza Perugia (risultato finale 1-3): muro in extremis, vittoria ospiti (oggi 11 marzo 2025)

A quel punto il tie break della partita di Istanbul sarebbe ininfluente; la regola può essere discutibile o meno ma vale comunque per tutti, in questo caso per il Vero Volley può giocare leggermente contro visto il risultato dell’andata ma non è nemmeno questo il punto, la cosa principale rimane trovare un’altra prestazione come quella del Palalido, Milano ha già dimostrato a più riprese la sua competitività e, ora che è molto vicina a completare l’opera, non si può permettere passi falsi anche perché poi bisognerà riprendere il cammino nei playoff di Serie A1, dunque aspettiamo che questa fondamentale partita di Champions League prenda il via.