DIRETTA ECZACIBASI NOVARA/ Video streaming tv: le dichiarazioni di Stefano Lavarini

DIRETTA ECZACIBASI NOVARA: PARLA LAVARINI

Mentre si avvicina la diretta di Eczacibasi Novara, facciamo un passo indietro a settimana scorsa per rileggere le parole di Stefano Lavarini dopo la vittoria delle sue ragazze nella semifinale d’andata della Champions League di volley femminile. L’allenatore della Igor Gorgonzola Novara aveva commentato così il successo per 3-2 della sua squadra: “Abbiamo iniziato le semifinali con il piede giusto, con una grande partita contro un avversario che sapevamo essere fortissimo”.

Novara era andata avanti 2-0, si è fatta raggiungere ma infine ha conquistato la vittoria al quinto set: “Complimenti alla squadra per i primi due set e per come, una volta che le nostre avversarie erano state brave a invertire l’inerzia, è riuscita poi a ribaltare il tie-break quando eravamo sotto 2-6. Ora lavoreremo per provare a completare l’opera in Turchia“, aveva completato la sua analisi Lavarini, naturalmente cominciando a pensare anche a quello che potrà succedere stasera in Turchia. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA ECZACIBASI NOVARA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per la diretta tv di Eczacibasi Novara il punto di riferimento saranno i canali di Eurosport, inoltre va naturalmente ricordato che tutti i match della Champions League di volley sono appannaggio della piattaforma Discovery Plus: il servizio dunque prevede una trasmissione di Eczacibasi Novara in diretta streaming video, naturalmente riservata a chi ha sottoscritto un abbonamento.

ECZACIBASI NOVARA: PER LA FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE!

Eczacibasi Novara, in diretta dal Burhan Felek Voleybol Salonu naturalmente di Istanbul, si giocherà alle ore 18.00 italiane (le 19.00 locali) di questa sera, mercoledì 12 aprile 2023: parliamo della partita di ritorno delle semifinali di Champions League di volley femminile edizione 2022-2023, nelle quali la Igor Gorgonzola Novara riparte dalla vittoria per 3-2 nella partita d’andata, che rappresenta una buona base di partenza, ma naturalmente non sufficiente per stare tranquille in vista di un match di ritorno così impegnativo. Ricordiamo allora naturalmente che Novara si qualificherà per la finale in caso di un’altra vittoria con qualsiasi punteggio, si garantirebbe almeno il Golden Set in caso di sconfitta per 3-2 e sarebbe eliminata con un rovescio più secco.

La diretta di Eczacibasi Novara sarà il secondo atto di una sfida che le piemontesi portano alla Turchia, perché tra le migliori quattro di questa Champions League di volley femminile ci sono ben tre squadre di Istanbul, cioè naturalmente l’Eczacibasi Dynavit Istanbul e poi nell’altra semifinale il derby tra Vakifbank e Fenerbahce. Novara sogna il bis della Coppa dei Campioni che ha già in bacheca, vinta nel 2019 nel meraviglioso derby italiano in finale contro Conegliano. Stavolta invece tutti seguiamo con simpatia la Igor Gorgonzola Novara nella sua sfida alla Turchia: che cosa ci dirà la diretta di Eczacibasi Novara stasera?

DIRETTA ECZACIBASI NOVARA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Eczacibasi Novara, adesso possiamo descrivere brevemente il cammino delle piemontesi in questa edizione della Champions League, a cominciare dal primo posto nel girone C con cinque vittorie e una sconfitta, riuscendo ad avere la meglio su una corazzata come il Vakifbank Istanbul grazie alla vittoria nella partita di ritorno, sfruttando il piccolo vantaggio di giocarla in casa per l’inversione di campo imposta dal terremoto in Turchia ma comunque con una grande prestazione, se si pensa che nella partita d’andata il Vakifbank aveva trionfato per 0-3 a Novara. Così ecco l’abbinamento ai quarti di finale con Stoccarda, dominato nettamente: la vittoria per 1-3 all’andata in Germania pose una seria ipoteca sulle semifinali, poi ecco il 3-0 casalingo al ritorno per chiudere i conti.

Dall’altra parte ci sono dunque le turche dell’Eczacibasi Dynavit Istanbul, sconfitte per 3-2 settimana scorsa. Per dare la dimensione del valore delle avversarie, è stata la prima sconfitta in questa Champions League per l’Eczacibasi. La squadra di Istanbul aveva vinto il girone E della fase a gruppi con sei vittorie su sei partite e nemmeno un punto lasciato per strada, poi l’Eczacibasi ha avuto la meglio anche nei quarti di finale della Champions League con una vittoria per 1-3 all’andata in Polonia contro il Developres Rzeszow, poi qualche brivido al ritorno ma infine pratica chiusa con una vittoria per 3-2. Il ritorno sarà difficilissimo, ma le piemontesi hanno già saputo vincere una grande battaglia all’andata: ora non ci resta che scoprire cosa avverrà nella diretta di Eczacibasi Novara…











