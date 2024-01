DIRETTA ECZACIBASI SCANDICCI/ Video streaming tv: parla Massimo Barbolini (16 gennaio 2024)

DIRETTA ECZACIBASI SCANDICCI: PARLA BARBOLINI

Cresce sempre di più l’attesa per la diretta di Eczacibasi Scandicci, possiamo però nel frattempo fare un passo indietro a settimana scorsa e alla vittoria per 0-3 in Bulgaria, sul campo del Maritza Plovdiv, fondamentale per consentire alle toscane di arrivare alla partita di oggi sapendo che per il primo posto basterà vincere un set. Massimo Barbolini nel post partita aveva commentato così la vittoria delle sue ragazze: “Era importante arrivare all’ultima sfida del girone a punteggio pieno ed era importante un altro clean sheet. Quelli conquistati oggi sono buoni punti, anche se adesso è ovvio, non dobbiamo stare a pensare a questo, bisogna andare a Istanbul per cercare di vincere”.

Il pensiero fatalmente era già rivolto alla super sfida che attende oggi Scandicci: “Sappiamo che sarà una partita difficile, loro sono cresciuti e nel frattempo si sono anche laureati campioni del mondo, per cui sarà una gara complessa. Oggi è arrivata un’altra vittoria, dopo quella di Busto: con l’inizio del nuovo anno abbiamo ripreso bene, ma ovviamente ancora ci sono tante cose che dobbiamo migliorare e tante cose che possiamo fare meglio. Mi aspetto che abbiamo la giusta attenzione nelle partite in cui sappiamo che è necessaria”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA ECZACIBASI SCANDICCI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Eczacibasi Scandicci non sarà garantita, tuttavia la piattaforma DAZN si è aggiudicata i diritti per trasmettere la Champions League di volley, sia maschile sia femminile, per cui possiamo indicare la diretta streaming video di Eczacibasi Scandicci, naturalmente però riservata agli abbonati a questa piattaforma.

ECZACIBASI SCANDICCI: PER IL PRIMATO

Eczacibasi Scandicci, diretta dagli arbitri Vladimir Simonovic e Alexandros Mylonakis con fischio d’inizio alle ore 15.00 italiane (le 17.00 locali) di oggi pomeriggio, martedì 16 gennaio 2024, si gioca presso il Burhan Felek Voleybol Salonu naturalmente di Istanbul per la decisiva sesta e ultima giornata del girone B della Champions League di volley femminile edizione 2023-2024, a chiusura della fase a gruppi. Finora tutto è andato benissimo per la Savino Del Bene Scandicci, che ha onorato come meglio non avrebbe potuto la prima partecipazione alla Champions League, con cinque vittorie su cinque compreso il prestigioso 3-1 rifilato all’andata a Firenze proprio all’Eczacibasi Dynavit Istanbul.

La diretta di Eczacibasi Scandicci sarà tuttavia fondamentale per il primo posto che garantirà l’accesso immediato ai quarti di finale senza passare dai playoff, perché in questo girone nettamente spezzato in due Scandicci ed Eczacibasi non hanno lasciato nemmeno un punto nelle partite contro le altre avversarie, per cui la Savino Del Bene conduce per 15 punti a 12 ma l’aggancio è ancora possibile, con tutti i calcoli che a quel punto sarebbero necessari. Serve di conseguenza un ultimo sforzo, quale sarà il verdetto della diretta di Eczacibasi Scandicci?

DIRETTA ECZACIBASI SCANDICCI: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Eczacibasi Scandicci, dobbiamo certamente lodare ancora il cammino della Savino Del Bene in Champions League. Certo, Maritza Plovdiv e Vasas Budapest erano avversarie inferiori alle toscane, ma vincere per quattro volte sempre con il punteggio di 3-0 non era affatto scontato ed è quindi una importante nota di merito per Scandicci, che poi naturalmente si è esaltata soprattutto con il bellissimo successo per 3-1 del 29 novembre scorso contro l’Eczacibasi, che nel frattempo ha vinto il Mondiale per Club ed è di conseguenza la squadra campione del Mondo in carica.

Questo è un ulteriore elemento per cogliere il livello di difficoltà della sfida che attende Scandicci: naturalmente una nuova vittoria sarebbe un capolavoro, ma per prendersi il primato andrebbe benissimo anche una sconfitta per 3-2 con il punto che essa garantirebbe, ma pure per 3-1, perché Scandicci rimarrebbe avanti per quoziente set, grazie al fatto che le turche ne hanno perso uno a Budapest. Da evitare c’è solo la sconfitta per 3-0, che poterebbe lo scontro diretto a vantaggio delle campionesse del Mondo in carica: questa è la situazione, ma siamo davvero curiosi di seguire la diretta di Eczacibasi Scandicci…

