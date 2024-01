DIRETTA/ Egitto Ghana video streaming tv: è il quinto episodio in Coppa d’Africa (18 gennaio 2024)

DIRETTA EGITTO GHANA: I TESTA A TESTA

Parlare dei precedenti della diretta di Egitto Ghana è esercizio complesso, perché ne abbiamo tanti: quattro di questi sono andati in scena nella fase finale di Coppa d’Africa, i primi due non troppo recenti (1970 e 1992, rispettivamente) ma gli altri due interessanti perché giocati nel terzo millennio. Spicca su tutti ovviamente la finale del 2010: l’Egitto, reduce da due trionfi consecutivi in Coppa d’Africa, aveva piazzato il tris battendo le Black Stars grazie al gol che Gedo aveva realizzato a cinque minuti dal termine su assist di Mohamed Zidan.

Il Ghana dopo quella bruciante sconfitta si è vendicato nelle qualificazioni al Mondiale 2014: doppia vittoria netta sull’Egitto, 6-1 in casa e 3-0 in trasferta. Le due nazionali si sono poi ritrovate in Coppa d’Africa nel corso della fase a gironi del 2017, e in questo caso hanno vinto i Faraoni: altro 1-0 con il sigillo di Mohamed Salah dopo 11 minuti. L’ultimo episodio in assoluto nella diretta di Egitto Ghana fa riferimento a un’amichevole nello stesso 2017, ma in novembre: era finita 1-1, oggi il contesto è decisamente differente e allora vedremo quello che succederà nella partita di Coppa d’Africa 2024. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA EGITTO GHANA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta di Egitto Ghana, e tutte le partite della Coppa D’Africa saranno disponibili in esclusiva su Sportitalia, quindi il canale 60 del digitale terrestre. Su Sky Sportitalia si trova al 5060 e ricordiamo che in alternativa si potrà seguire la diretta anche in streaming sul sito dell’emittente televisiva.

EGITTO GHANA: RISULTATO IN EQUILIBRIO!

La Coppa d’Africa promette un’altra eccitante diretta di Egitto Ghana, due squadre calcistiche di grande prestigio che si affronteranno oggi alle 21.00. Nonostante l’Egitto sia considerato il favorito, l’ultima partita ha evidenziato alcune lacune nella sua manovra, lasciando spazio a speculazioni su possibili difficoltà. L’Egitto, guidato dal suo talentuoso attaccante Salah, si presenta come una squadra forte, ma è importante notare che ogni partita in questa competizione può riservare sorprese. La lentezza riscontrata nell’ultimo match potrebbe essere solo un episodio isolato, ma il Ghana sarà pronto a sfruttare qualsiasi debolezza presentata.

Il Ghana, anche se forse non parte come favorito, può vantare una squadra solida e competente. Il loro gioco ben organizzato potrebbe mettere in difficoltà l’Egitto, specialmente se quest’ultimo non affronta la partita con la giusta intensità. La Coppa d’Africa è nota per le sue imprevedibilità, e il Ghana ha dimostrato nel passato di essere una squadra capace di superare anche le più grandi sfide. Sarà interessante vedere come si svilupperà la partita, se l’Egitto riuscirà a superare le potenziali difficoltà e a dimostrare il suo status di favorito o se il Ghana sorprenderà tutti con una prestazione di alto livello. Gli appassionati di calcio africano possono aspettarsi una partita avvincente, con entrambe le squadre che daranno il massimo per conquistare la vittoria e avanzare nella competizione.

EGITTO GHANA: PROBABILI FORMAZIONI

La diretta di Ghana Egitto, valida per la Coppa d’Africa, si preannuncia come uno scontro di alto livello. L’Egitto, guidato dalla stella Salah, affronterà un Ghana determinato a dimostrare la sua forza e competenza sul campo. L’Egitto schiererà un modulo 4-3-3, con Salah e Trezeguet pronti a sostenere l’unica punta in avanti. Il talentuoso centrocampista Zizo sarà fondamentale nel dirigere il gioco e alimentare l’azione offensiva della squadra. L’Egitto cerca di consolidare la sua posizione di favorito, affidandosi alla leadership di Salah e alla qualità del suo reparto offensivo.

Il Ghana, invece, opterà per un modulo 4-2-3-1, con Ayew nel ruolo di regista offensivo. La mediana sarà guidata da Baba, mentre in difesa spicca la presenza di Salisu. Il Ghana cercherà di sfruttare la sua organizzazione tattica e la potenza fisica per contrastare l’Egitto e cercare di ottenere un risultato positivo. Entrambe le squadre sono consapevoli dell’importanza di questa partita nel contesto del torneo continentale. Mentre l’Egitto vuole mantenere la sua posizione di favorito, il Ghana è deciso a dimostrare di poter competere con le squadre di vertice del calcio africano.

EGITTO GHANA, LE QUOTE

Per chi volesse scommettere nella diretta di Egitto Ghana sappiate che il sito Bwin mette delle quote niente male, ma giocate con moderazione: 2,1 per la vittoria dell’Egitto, mentre il pari farebbe guadagnare il 3,5 sull’importo scommesso. La vittoria del Ghana regalerebbe una quota invece pari a 2,5











