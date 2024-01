DIRETTA/ Egitto Mozambico (risultato 1-0) video streaming tv: palo di Trezeguet! (CAF, 14 gennaio 2024)

DIRETTA EGITTO MOZAMBICO (RISULTATO 1-0): FINE PRIMO TEMPO

Al termine del primo tempo le formazioni di Egitto e Mozambico sono da poco rientrate negli spogliatoi per l’intervallo sull’1 a 0. I minuti scorrono sul cronometro e lo stesso Mostafa Mohamed sfiora la doppietta al 10′. La squadra guidata dal tecnico Conde replica intorno al 18′ sparando largo per un soffio con Witi e rischiano poi grosso sul palo centrato da Trezeguet verso il 25′. Fino a questo momento il direttore di gara mauritano D. Beida non ha estratto alcun tipo di cartellino nei confronti dei rappresentanti delle due Nazionali in campo questa sera ad Abidjan. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

EGITTO MOZAMBICO STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che per seguire la Coppa d’Africa 2024 l’emittente di riferimento è Sportitalia: la diretta tv di Egitto Mozambico sarà dunque garantita sul canale al numero 60 del vostro telecomando, ed è di conseguenza in chiaro per tutti. L’alternativa come sempre riguarda la diretta streaming video: in primo luogo attraverso il sito www.sportitalia.com, poi attraverso la relativa app.

FASE INIZIALE DEL MATCH

In Costa d’Avorio la partita di Coppa d’Africa tra Egitto e Mozambico è cominciata da una decina di minuti nel primo tempo ed il risultato è già di 1 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro la compagine allenata da mister Vitoria parte fortissimo riuscendo infatti a passare in vantaggio subito al 2′ grazie alla rete messa a segno da Mostafa Mohamed, bravo a capitalizzare l’assist offertogli dal suo compagno Salah. Ecco le formazioni ufficiali: EGITTO (4-3-3) – El-Shenawy; Hany, Abdelmonem, Hegazy, Hamdi; Elneny, Faty, Zizo; Salah, Mohamed, Trezeguet. Allenatore: Vitoria. MOZAMBICO (4-4-1-1) – Ernan; Domingos, Mexer, Gabriel Dove, Mandava; Gildo, Guima, Amade, Witi; Domingues; Ratifo. Allenatore: Conde. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

SI GIOCA!

Ci siamo, fra pochissimi minuti avrà inizio la diretta di Egitto Mozambico. Siamo nel girone B della Coppa d’Africa 2024 e si gioca allo stadio Félix Houphouët-Boigny di Abidjan, la città più importante della Costa d’Avorio, che è la Nazione ospitante di questa edizione del torneo. Proprio questo stadio sarà l’impianto di riferimento per tutto il girone B, dal momento che in esso si giocheranno cinque partite su sei: l’unica eccezione naturalmente nella terza giornata, quando ci sarà la contemporaneità e così una partita si dovrà giocare allo Stadio olimpico Alassane Ouattara, sempre nella zona di Abidjan.

Ricordiamo allora che la seconda giornata di questo gruppo vedrà l’Egitto giocare il 18 gennaio contro il Ghana, mentre il Mozambico tornerà in campo il giorno successivo per sfidare Capo Verde. Infine, la terza giornata sarà il 22 gennaio e naturalmente prevederà per l’Egitto la sfida a Capo Verde, mentre il Mozambico affronterà il Ghana. Adesso però torniamo alla più stretta attualità, dal momento che sta davvero per cominciare la diretta di Egitto Mozambico! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

EGITTO MOZAMBICO: EGIZIANI FAVORITI!

Egitto Mozambico, in diretta domenica 14 gennaio 2024 alle ore 18.00 presso lo Stade Félix Houphouët-Boigny di Abidjan, sarà una sfida valida per la prima giornata della fase a gironi della Coppa d’Africa. L’Egitto emerge come una delle favorite per la vittoria finale nella Coppa d’Africa di quest’anno, guidata dal capocannoniere attuale della Premier League, Momo Salah. Il CT Rui Vitoria guiderà i “Faraoni” che hanno vinto le ultime sei gare ufficiali, avviando il girone di qualificazione ai Mondiali con due vittorie convincenti contro Gibuti (6-0) e Sierra Leone (0-2). Nonostante la delusione della sconfitta ai calci di rigore contro il Senegal nell’ultima edizione, l’Egitto inizia la sua campagna contro il Mozambico, un avversario che, sulla carta, dovrebbe rappresentare una sfida accessibile.

Il Mozambico si è qualificato per la Coppa d’Africa per la prima volta dal 2010, ma nelle precedenti quattro partecipazioni non è mai riuscito a superare la fase a gironi del primo turno. La squadra del CT Conde, inserita in un girone impegnativo con Ghana e Capo Verde, si affiderà al veterano difensore Domingues Pelembé per cercare di superare le aspettative. Sebbene abbiano iniziato bene le qualificazioni ai Mondiali con una vittoria per 2-3 contro il Botswana, sono stati sconfitti dall’Algeria nella seconda giornata. Affrontare l’Egitto, contro cui hanno sempre perso nei cinque precedenti ufficiali, sembra essere una sfida ardua per il Mozambico.

PROBABILI FORMAZIONI EGITTO MOZAMBICO

Le probabili formazioni della diretta Egitto Mozambico, match che andrà in scena allo Stade Félix Houphouët-Boigny di Abidjan. Per l’Egitto, Rui Vitoria schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: El-Shenawy; Kamal, Hegazy, Abdelmonem, Fatouh; Ashour, Elneny, Attia; Salah, Mohamed, Trezeguet. Risponderà il Mozambico allenato da Ciquinho Conde con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Ernan; Macandza, Mexer, Malembana, Langa; Guima, Shaquille; Lourenco, Domingues, Clesio; King.

EGITTO MOZAMBICO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Egitto Mozambico, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Coppa d’Africa. La vittoria dell’Egitto con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.38, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.00, mentre l’eventuale successo del Mozambico, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 9.25.











