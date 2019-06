Diretta Egitto Tanzania/ Streaming video e tv: amichevole verso la Coppa d’Africa

Egitto Tanzania, in diretta dal Borg El Arab Stadium di Alessandria d’Egitto, si gioca giovedì 13 giugno alle ore 18.00, e sarà una sfida amichevole in preparazione della prossima Coppa d’Africa. Egitto di nuovo in campo dopo l’ultimo test che aveva visto Momo Salah e compagni sconfitti a sorpresa dal Niger, e in cerca di conferme dopo aver raggiunto la finale nell’ultima edizione: sicuramente questa nazionale rappresenta l’élite del calcio africano ma deve ancora fare passi avanti rispetto ad un passato nel quale era addirittura dominante; sicuramente aver partecipato ai Mondiali 2018 ha aiutato ma adesso bisogna tenere il passo. La Tanzania ha battuto 3-0 l’Uganda nell’ultima sfida disputata, vittoria valsa la qualificazione alla Coppa d’Africa e si appresta a sfidare l’Egitto a tre anni dall’ultimo precedente, vinto dagli egiziani col punteggio di 0-2.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV, QUOTE E RISULTATO LIVE

Segnaliamo che la partita Egitto Tanzania non sarà visibile in diretta tv né in chiaro né sul satellite, e non ci sarà nemmeno la possibilità di vedere la diretta streaming video via internet dell’incontro, collegandosi tramite smart tv o pc oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone: in rete sui siti di livescore e delle federazioni delle due Nazionali saranno comunque disponibili aggiornamenti sull’incontro.

Aspettiamo il calcio d’inizio nella diretta di Egitto Tanzania; intanto possiamo dare uno sguardo a quelle che sono le probabili formazioni di Egitto-Tanzania, giovedì 13 giugno 2019 alle ore 18.00 presso il Borg El Arab Stadium di Alessandria d’Egitto. I padrokni di casa saranno schierati con un 4-2-3-1 e scenderanno in campo con El Shenawy; Ahmed El Mohamady, Hegazy, Baher El Mohamady, Ashraf; Elneny, Hamed; Salah, Warda, Trezeguet; Mohsen. Risponderà la Tanzania allenata dal CT nigeriano Amunike con un 4-4-2 schierato con Manula; Kessy; Yondani; Morris, Michael; Msuva, Nyoni, Yahya, Mussa; Bocco, Samata.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Egitto nettamente favorito per la vittoria contro la Tanzania. Quota per il segno 1 fissata a 1.33 da Bet365, quota per il segno X offerta a 4.75 da William Hill, mentre la quota per il segno 2 viene proposta a 10.00 da Snai. Le quote per i gol complessivamente realizzati nel corso della partita vengono fissate a 1.72 per quanto riguarda l’over 2.5 e a 2.00 per quanto riguarda l’under 2.5 da Bwin.



