Diretta Egitto Zimbabwe/ Streaming video DAZN: via alla Coppa d’Africa

Egitto Zimbabwe, in diretta dal Cairo International Stadium della capitale egiziana, si gioca questa sera venerdì 21 giugno alle ore 22.00. Sarà una sfida valevole come match della prima giornata della fase a gironi della Coppa d’Africa 2019: sarà la partita inaugurale, come da tradizione in campo il Paese organizzatore, dunque l’Egitto in questo caso. La formazione di casa fa il suo esordio tra grandi attese, contro una delle realtà emergenti del calcio africano: questa è sulla carta Egitto Zimbabwe. L’Egitto ha vinto entrambi gli ultimi test amichevoli disputati, 1-0 contro la Tanzania e 3-1 contro la Guinea, mentre lo Zimbabwe ha pareggiato 0-0 contro la Nigeria ed ha ottenuto un altro pari, col punteggio di 1-1, proprio contro la Tanzania.

DIRETTA STREAMING VIDEO DAZN, QUOTE E RISULTATO LIVE

Segnaliamo che la partita Egitto Zimbabwe non sarà visibile in diretta tv in chiaro o sul satellite, ma ci sarà la possibilità di vedere in esclusiva la diretta streaming video via internet dell’incontro, collegandosi tramite smart tv o pc oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone, per tutti gli abbonati alla piattaforma DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI EGITTO ZIMBABWE

Vediamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di Egitto Zimbabwe, partita attesa per questa sera presso il Cairo International Stadium. Egitto schierato presumibilmente con questo undici titolare col 4-2-3-1: El-Shenawy; Elmohamady A., Ashraf, Hegazy, B. Elmohamady; Elneny, Hamed; Warda, Salah, Trezeguet; Mohsen. Zimbabwe che risponderà con un 4-3-1-2 con in campo: Chigova; Pfumbizai, Mudimu, Hadebe, Darikwa; Phiri, Nakamba, Munetsi; Billiat; Musona, Kadewere.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Egitto nettamente favorito per la vittoria contro lo Zimbabwe. Quota per il segno 1 fissata a 1.16 da Bet365, quota per il segno X offerta a 6.50 da William Hill, mentre la quota per il segno 2 viene proposta a 24.00 da Snai. Le quote per i gol complessivamente realizzati nel corso della partita vengono fissate a 2.10 per quanto riguarda l’over 2.5 e a 1.65 per quanto riguarda l’under 2.5 da Bwin.



© RIPRODUZIONE RISERVATA