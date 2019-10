Diretta Eibar Barcellona/ Streaming video DAZN: blaugrana finalmente lanciati? (Liga)

Eibar Barcellona si gioca alle ore 13:00 di sabato 19 ottobre, presso l’Ipurua: nei Paesi Baschi va in scena uno degli anticipi nella nona giornata della Liga 2019-2020. Sembrano essersi ripresi i blaugrana, che prima della sosta hanno centrato due vittorie importanti: prima quella in rimonta contro l’Inter, sancita dalla splendida doppietta di Luis Suarez che ha risolto una gara complicata e cha avrebbe potuto lasciare la squadra calatana all’ultimo posto nella classifica del girone di Champions League; poi il roboante 4-0 al Siviglia, con il quale Ernesto Valverde ha ripristinato le cose in campionato andando a prendersi il secondo posto alle spalle del Real Madrid. Le cose vanno meno bene all’Eibar, che comunque sta disputando un campionato in linea con gli obiettivi; prima della pausa per gli impegni delle nazionali i baschi hanno pareggiato sul campo del Betis, un risultato prezioso. Vediamo allora se i campioni di Spagna sono definitivamente guariti dai balbettii di inizio anno; mentre aspettiamo la diretta di Eibar Barcellona possiamo anche valutare le scelte dei due allenatori leggendo in maniera dettagliata le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Eibar Barcellona sarà eventualmente disponibile soltanto sul canale DAZN1: numero 209 del decoder e appuntamento riservato agli abbonati Sky – che ovviamente dovranno essere anche clienti della piattaforma DAZN – grazie all’accordo nato qualche settimana fa. L’alternativa resta quella della diretta streaming video, dotandosi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone sui quali sarà possibile installare l’applicazione DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI EIBAR BARCELLONA

José Luis Mendilibar non avrà a disposizione lo squalificato Escalante per Eibar Barcellona: il capitano verrà rimpiazzato da Sergio Alvarez che prenderà posto sulla mezzala, supportando la regia di Pape Diop mentre Exposito dovrebbe essere l’altro interno di centrocampo. In difesa Oliveira e Arbilla giocano a protezione del portiere Dmitrovic; sulle fasce laterali ecco la spinta di De Blasis e Bigas, in attacco invece si va verso la conferma di Orellana e Inui come frecce esterne a fare compagnia alla prima punta Kike. Valverde chiaramente gioca con il 4-3-3, che sarà privo di Ousmane Dembélé: inevitabile dunque la titolarità di Griezmann come esterno sinistro, Messi dall’altra parte e Luis Suarez a fare il centravanti. A centrocampo Sergio Busquets perno centrale, a meno che Frenkie De Jong non giochi ancora davanti alla difesa; in quel caso spazio sia per Arthur Melo che per Arturo Vidal come mezzali. Piqué e il rientrante Lenglet saranno i difensori centrali, si dovrebbe rivedere Jordi Alba e dunque Nélson Semedo potrà giocare a destra con Ter Stegen a difendere la porta.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Eibar Barcellona sono a disposizione le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai: secondo questo bookmaker la squadra favorita è chiaramente quella blaugrana, che ha un valore di 1,48 volte la giocata sul segno 2, che identifica la sua vittoria. Il pareggio, eventualità regolata dal segno X, vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 4,75 volte quanto investito mentre con il successo dei padroni di casa, per il quale dovrete scommettere sul segno 1, la vincita sarebbe di 6,00 volte la puntata.



