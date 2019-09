Diretta Eintracht Arsenal/ Streaming video e tv: subito big match (Europa League)

Eintracht Arsenal, che sarà diretta dall’arbitro italiano Davide Massa, si gioca alle ore 18:55 di giovedì 19 settembre: l’Europa League 2019-2020 inizia subito con una sfida scintillante, alla Commerzbank Arena sono di fronte infatti due semifinaliste della passata edizione, inserite nel gruppo F che a rigor di logica dovrebbe essere dominato (le avversarie sono Standard Liegi e Vitoria Guimaraes, occhio però ai belgi che l’anno scorso hanno fatto bene). I Gunners si erano spinti anche in finale perdendola però nettamente contro il Chelsea, che nel turno precedente aveva fatto fuori i tedeschi; i quali dal canto loro avevano giocato un girone fantastico vincendo tutte le partite (tra cui le due contro la Lazio), poi avevano eliminato Inter e Benfica arrivando ad un passo dal sogno, ma allo stesso tempo vivendo anche un calo in campionato che ha impedito loro di arrivare in Champions League. Così anche l’Arsenal, ma adesso entrambe le squadre hanno ottime possibilità di vincere il trofeo; vediamo allora in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco della Commerzbank Arena, mentre aspettiamo la diretta di Eintracht Arsenal.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Eintracht Arsenal sarà garantita dalla televisione satellitare: gli abbonati potranno seguire la partita di Europa League sul canale Sky Sport Football, che trovate al numero 203 del decoder, oppure sui canali Sky Sport in caso di abbonamento al pacchetto Calcio. In assenza di un televisore potrete avvalervi come sempre dell’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi ed è attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone per seguire la partita in diretta streaming video.

PROBABILI FORMAZIONI EINTRACHT ARSENAL

Per Eintracht Arsenal, Adi Hutter dovrebbe ancora fare a meno di Gacinovic: dunque alle spalle dei due attaccanti, verosimilmente Bas Dost e uno tra André Silva e Gonçalo Paciencia, dovrebbe ancora agire Kamada con un centrocampo nel quale cerca spazio Gelson Fernandes, che potrebbe trovarlo al fianco di Rode. Sugli esterni, come sempre avanzati rispetto alla difesa, ci saranno Danny Da Costa e Durm; terzetto arretrato con Hasebe, Abraham e Hinteregger a protezione di Trapp, dunque la stessa composizione dello scorso anno. Possibile turnover per Unai Emery, che schiera l’Arsenal comunque con il 4-3-1-2: in mezzo però Chambers può prendere il posto di uno tra Papastathopoulos e David Luiz, in porta dovrebbe esserci Emiliano Martinez con due terzini che dovrebbero essere ancora Maitland-Niles e Kolasinac. In mezzo al campo scaldano i motori sia Torreira che Willock: solo uno tra Guendouzi, Granit Xhaka e Dani Ceballos dovrebbe essere confermato, Ozil si gioca il posto con Pépé sulla trequarti e davanti Lacazette dovrebbe affiancare Aubameyang.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Eintracht Arsenal avrete a disposizione le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai: questo bookmaker assegna ai Gunners il ruolo della favorita ma siamo comunque in una situazione di grande equilibrio, perchè la differenza tra il segno 1 (2,95) e il segno 2 (2,35) per le ipotesi delle due vittorie è davvero esigua. L’eventualità del pareggio, come sempre regolata dal segno X, vi permetterebbe invece di guadagnare un valore pari a 3,50 volte quello che avrete messo sul piatto.



