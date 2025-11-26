Diretta Eintracht Atalanta Primavera streaming video tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita per la quinta giornata di Youth League.

DIRETTA EINTRACHT ATALANTA PRIMAVERA: LA DEA CI CREDE ANCORA!

Partita delicata e interessante la diretta Eintracht Atalanta Primavera, che si gioca alle ore 16:00 di mercoledì 26 novembre: siamo alla quinta e penultima giornata del girone di Youth League 2025-2026, ed è quasi uno spareggio per prendersi i playoff visto che entrambe le squadre hanno al momento 4 punti.

Diretta Atletico Madrid Inter Primavera/ Streaming video tv: team in forma! (Youth League, 26 novembre 2025)

Il rendimento però è stato cronologicamente opposto: l’Eintracht infatti aveva iniziato molto bene con il 4-0 al Galatasaray, poi è incappato in un calendario difficile e ha perso due partite consecutive prima di tornare a fare punti, con un pareggio sul campo del Napoli che ha lasciato un po’ di amaro in bocca.

Probabili formazioni Eintracht Atalanta/ Quote: Lookman con CDK? (Champions League, 26 novembre 2025)

Per l’Atalanta invece due sconfitte nelle prime giornate con il cammino che si è immediatamente complicato, la vittoria contro lo Slavia Praga ha finalmente sbloccato la situazione e quindi la giovane Dea è tornata a credere nella qualificazione, utile in questo senso anche il pareggio raccolto a Marsiglia.

Adesso però si tratta di fare punti oggi pomeriggio, e sarà tutt’altro che semplice; vedremo se nella diretta Eintracht Atalanta Primavera arriverà il guizzo giusto per la qualificazione in Youth League, intanto noi utilizziamo il tempo che ci rimane per valutare insieme le probabili formazioni.

DIRETTA/ Napoli Primavera Qarabag (risultato finale 2-0): Baridò sigilla la vittoria! (25 novembre 2025)

COME VEDERE LA DIRETTA EINTRACHT ATALANTA PRIMAVERA IN STREAMING VIDEO TV

Saremo su Sky Sport Arena per la diretta Eintracht Atalanta Primavera in tv, la diretta streaming video della partita quindi andrà anche su Now oltre che su Uefa Tv.

PROBABILI FORMAZIONI EINTRACHT ATALANTA PRIMAVERA

Alexander Meier schiera il 4-3-3 per la diretta Eintracht Atalanta Primavera; da valutare una difesa nella quale Husterer e Peter possono tornare utili come centrali a protezione di Siljevic, poi potremmo avere Ahouannou e Neuendorff a correre sulle fasce laterali come terzini. Fenyo comanda il centrocampo dalla mattonella centrale; è favorito su Ahmadi, in vantaggio anche le due mezzali Ilicevic e Dills mentre Tsiokos e Balta possono variare sugli esterni del tridente, eventualmente in luogo di Dzanovic e Awusi con Gaul Souza che invece sarebbe confermato in qualità di centravanti.

Sarà un 3-5-2 quello di Giovanni Bosi: Rinaldi, Isoa e Ramaj a formare la difesa davanti al portiere Anelli (favorito su Sonzogni), Percassi e Leandri (o Aliprandi) i due possibili laterali che partono dalla zona di centrocampo dove Gerard Ruiz e Mencaraglia sono confermati rispetto all’ultima partita, da valutare invece Gasparello sulla pressione di Matteo Colombo. Davanti, Baldo e Cakolli come sempre partono avanti nelle gerarchie ma c’è anche la possibilità di utilizzare Bono, senza dimenticare che il modulo potrebbe anche diventare il 3-4-2-1.