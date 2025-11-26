Champions League, Diretta Eintracht Francoforte Atalanta, streaming video tv: gli orobici posso raggiungere la doppia cifra di punti (25 novembre 2025)

DIRETTA EINTRACHT FRANCOFORTE ATALANTA (RISULTATO 0-0): INIZIO PRIMO TEMPO

Al via la partita tra Eintracht Francoforte e Atalanta. Bellanova scatta sull’out di destra, mettendo in mezzo il pallone, ma non trova nessuno. Lookman arriva la conclusione, ma la difesa lontana. Si fa vedere in avanti anche la squadra tedesca con il colpo di testa dell’ex Leeds Koch.

Il tedesco salta bene in elevazione e colpisce il pallone che però termina di molto alto sul fondo. Poche occasioni nel corso dei primi 20 minuti di gioco, possesso che avete tenuto dai bergamaschi, nonostante i tedeschi abbiano calciato più volte. (Marco Genduso)

DIRETTA EINTRACHT FRANCOFORTE ATALANTA (RISULTATO 0-0): FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Quando mancano pochi minuti alla diretta Eintracht Francoforte Atalanta possiamo ricordare che tre settimane fa la squadra tedesca ha affrontato il Napoli pareggiando al Diego Armando Maradona, ma nel corso della sua storia ha incrociato anche Inter e Lazio in Europa League e ancora la Juventus in Coppa Uefa, come del resto gli stessi partenopei sempre in Champions League con esito ben diverso, negli ottavi del 2022-2023.

Per l’Atalanta le partite contro avversarie della Germania sono 12: di queste, cinque sono state vinte con tre pareggi e quindi quattro sconfitte, bilancio dunque leggermente favorevole. Da ricordare naturalmente la storica finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen, come episodio sfavorevole la beffarda eliminazione nei sedicesimi della stessa competizione per mano del Borussia Dortmund, ma anche due sconfitte incassate dal Bochum nell’Inertoto 1977-1978.

Ora spazio alle formazioni ufficiali perché ci siamo davvero: la diretta Eintracht Atalanta comincia! EINTRACHT FRANCOFORTE: Zetterer, Collins, Koch, Theate, Brown, Dahoud, Chaibi, Doan, Götze, Knauff, Burkardt. A disposizione: Grahl, Kaua Santos, Amenda, Hojlund, Kristensen, Skhiri, Wahi, Bahoya, Chandler, Buta, Batshuayi, Dills. Allenatore: Dino Toppmöller. ATALANTA: Carnesecchi, Kossounou, Hien, Djimsiti, Bellanova, de Roon, Éderson, Zappacosta, De Ketelaere, Scamacca, Lookman. A disposizione: Sportiello, Musah, Kamaldeen, Pašalić, Samardžić, Kolašinac, Brescianini, Bernasconi, Zalewski, Ahanor, Maldini, Krstović. Allenatore: Raffaele Palladino. (agg. di Claudio Franceschini)

DOVE VEDERE DIRETTA EINTRACHT FRANCOFORTE ATALANTA, STREAMING VIDEO

Se siete interessati a vedere la diretta Eintracht Francoforte Atalanta potrete farlo su Sky tramite abbonamento. Se invece preferite la diretta streaming allora la palla passa all’applicazione Sky Go.

SI GIOCA IN GERMANIA

Due squadre ancora pienamente in corsa per rientrare almeno nei playoff. La diretta Eintracht Francoforte Atalanta, in programma mercoledì 26 novembre 2025 alle ore 21:00, mette in palio punti importantissimi per il cammino europeo.

L’Eintracht Francoforte vanta quattro punti in altrettanti partite grazie alla vittoria per 5-1 sul Galatasaray in casa e il pareggio a reti bianche del Maradona contro il Napoli. Le restanti due gare sono state perse con Atletico Madrid e Liverpool.

L’Atalanta invece è a quota sette, un ottimo parziale considerando la sconfitta all’esordio con il PSG. Da quel momento in poi la Dea è riuscita a vincere contro il Brugge, pareggiare con lo Slavia Praga e ottenere altri tre punti col Marsiglia.

LE PROBABILI FORMAZIONI EINTRACHT FRANCOFORTE ATALANTA

L’Eintracht Francoforte giocherà con il modulo 3-4-2-1 con Zetterer tra i pali, difeso dal terzetto Collins, Koch e Theate. A centrocampo troveremo invece Kristensen, Chaibi, Larsson e Brown con Götze e Bahoya dietro a Burkardt.

L’Atalanta risponderà con l’assetto tattico 3-4-3. In porta Carnesecchi, protetto da Kossounou, Djimsiti e Ahanor. Agiranno da esterni Bellanova e Zappacosta con De Roon e Ederson in mediana. De Ketelaere, Scamacca e Lookman in attacco.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE EINTRACHT FRANCOFORTE ATALANTA

Secondo i bookmakers non esiste una squadra favorita essendo sia Eintracht Francoforte e Atalanta quotate a 2.70 mentre il pareggio è a 3.55. Gol e No Gol rispettivamente a 1.50 e 2.50.