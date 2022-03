Diretta/ Eintracht Francoforte Betis streaming video tv: sfida aperta (Europa League)

DIRETTA EINTRACHT FRANCOFORTE BETIS: TEDESCHI VICINI ALLA META…

Eintracht Francoforte Betis, in diretta giovedì 17 marzo 2022 alle ore 18.45 presso il Deutsche Bank Park di Francoforte, sarà una sfida valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Entrambe a caccia di un posto nella zona europea nei rispettivi campionati, le formazioni di Glasner e Pellegrini si giocano tantissimo nel confronto che prenderà il via tra pochi minuti.

La gara d’andata tra Eintracht Francoforte e Betis, disputata sette giorni fa a Siviglia, è terminata 1-2 in favore della compagine tedesca. Un successo che porta le firme di Kostic (14’) e Kamada (32’), gol inframezzati dal timbro del solito Nabil Fekir (30’). Tutto è apertissimo, dunque, considerando le grandi qualità della formazione andalusa. Qualche rammarico per i rossoneri, che hanno gettato via la possibilità di arrivare a questo appuntamento con un doppio vantaggio: parliamo del rigore fallito da Borrè sull’1-2.

DIRETTA EINTRACHT FRANCOFORTE BETIS STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Eintracht Francoforte Betis è su Sky Sport: per questa stagione infatti l’Europa League si divide tra la televisione satellitare e la piattaforma DAZN, nel primo caso bisognerà essere abbonati al pacchetto Calcio per accedere alle immagini mentre nel secondo, come sempre, la visione sarà garantita (ai clienti) in diretta streaming video, e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, potrà essere sfruttata una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI EINTRACHT FRANCOFORTE BETIS

Passiamo adesso alle probabili formazioni della diretta Eintracht Francoforte Betis. I padroni di casa dovranno fare a meno di Ache e Ramaj, entrambi alle prese con infortuni. Il tecnico Glasner opterà per il classico 3-4-3: in porta ci sarà Trapp, linea a tre formata da Tuta, Hinteregger e N’Dicka. Jakic e Sow in cabina di regia, con Knauff e Kostic sulle corsie esterne. Qualche dubbio in attacco, ma si va verso un tridente formato da Lindstrom, Borrè e Kamada. Diverse assenze anche per il Betis: out Bellerin, Guardado, Moreno e Tello. Pellegrini verso il 4-2-3-1: Bravo in porta, linea a quattro formata da Sabaly, Pezzella, Gonzalez e Ruibal. William Carvalho metodista con Rodriguez, mentre a sostegno di William Jose troviamo Juanmi, Fekir e capitan Canales.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Analizzate le probabili formazioni della diretta Eintracht Francoforte Betis, è arrivato il momento di conoscere il giudizio dei bookmakers. Le quote per le scommesse parlano chiaro: le agenzie vedono favorita la formazione di casa. Prendiamo come riferimento le quotazioni di Eurobet: la vittoria dell’Eintracht Francoforte è data a 2,20, il pareggio è dato a 3,75, mentre il successo del Betis è a 2,95. Come accaduto nella gara d’andata, si prevede una pioggia di emozioni e quindi di gol: l’Over 2,5 è dato a 1,60, mentre l’Under 2,5 è dato a 2,20. Quote simili per Gol e No Gol, rispettivamente a 1,55 e 2,30.











