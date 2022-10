Diretta Eintracht Francoforte Marsiglia/ Streaming video tv: il crocevia (Champions)

DIRETTA EINTRACHT FRANCOFORTE: RISULTATO IN BILICO…

Eintracht Francoforte Marsiglia, diretta dall’arbitro spagnolo Jesús Gil Manzano e in programma alle ore 21.00 di mercoledì 26 ottobre 2022 presso la Deutsche Bank Park, sarà una sfida in programma per la quinta giornata del gruppo D di Champions League 2022-2023. Uno scontro diretto per la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta, c’è tantissimo in gioco.

Eintracht Francoforte e Marsiglia sono divise da due punti: i tedeschi sono a quota 4, i francesi – come il Marsiglia – a quota 6. Il girone è molto equilibrato e ogni punto da qui alla fine farà la differenza. I rossoneri sono reduci dal ko per 3-2 contro il Tottenham, mentre l’OM di Tudor nell’ultimo turno ha superato 0-2 lo Sporting Lisbona.

EINTRACHT FRANCOFORTE MARSIGLIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Eintracht Francoforte Marsiglia sarà fornita dai canali della televisione satellitare: l’appuntamento per questa partita della quinta giornata nei gironi di Champions League sarà dunque riservato in esclusiva agli abbonati, che potranno utilizzare il loro decoder o, in alternativa, il servizio di diretta streaming video. Quest’ultimo non comporta costi aggiuntivi: per assistere al match basterà infatti attivare l’applicazione Sky Go, che è inclusa nel pacchetto per i clienti ed è installabile su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI EINTRACHT FRANCOFORTE MARSIGLIA

Qualche dubbio da sciogliere per i due allenatori, ma è tempo di andare a conoscere le probabili formazioni della diretta Eintracht Francoforte Marsiglia. Partiamo dalla compagine tedesca, in campo con il 3-4-2-1: Trapp, Smolcic, Hasebe, Ndicka, Jakic, Rode, Sow, Lenz, Lindstrom, Kamada, Kolo Muani. Passiamo adesso alla formazione di Tudor, in campo con il 3-4-3: Lopez, Mbemba, Bailly, Balerdi, Clauss, Rongier, Veretout, Tavares, Guendouzi, Sanchez, Harit.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Eintracht Francoforte Marsiglia vedono favorita la formazione di casa. Prendiamo come riferimento le quote fornite dall’agenzia Eurobet: la vittoria dell’Eintracht Francoforte è a 2,35, il pareggio è quotato 3,35, mentre il successo del Marsiglia è a 3,05. Molto equilibrate le quote sul numero di gol del match: Under 2,5 a 1,80 e Over 2,5 a 1,90. Leggermente più staccate le quote di Gol e No Gol, rispettivamente a 1,70 e 2,02.

