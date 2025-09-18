Analisi della diretta Eintracht Galatasaray, presentazione delle squadre, dove vedere la partita, probabili formazioni, quote e pronostico finale

Diretta Eintracht Galatasaray, tedeschi con l’appoggio del muro nero

La prima giornata della League Phase di Champions League si protrarrà anche nella serata di oggi, 18 settembre 2025, e tra le sfide in programma c’è la diretta Eintracht Galatasaray che si giocherà a Francoforte al Deutsche Bank Park e che metterà di fronte una delle squadre che se prese sottogamba possono dare fastidio anche alle più forti, i tedeschi sono una delle squadre più abbordabili della seconda fascia ma in questi anni hanno sempre dimostrato di saper essere molto pericolose in Europa così come in Bundesliga dove a parte l’ultima sconfitta 3-1 contro il Bayer Leverkusen hanno vinto e convinto nelle altre due sfide.

Diretta Newcastle Barcellona/ Streaming video tv: match interessante (Champions League, 18 settembre 2025)

Per quanto riguarda i turchi invece sono forse la squadra più difficile da affrontare della quarta fascia essendo una formazione che negli ultimi anni ha investito parecchio e che ha costruito una squadra ricca di talenti e giocatori che nel resto d’Europa sono stati messi ai margini ma che nella Super Lig riescono a guidare il campionato a punteggio pieno e senza troppe difficoltà, come dimostra la vittoria 0-2 in casa dell’Eyupspor.

Diretta/ Bruges Monaco (risultato 3-0) video streaming tv: Mignolet attento su Biereth (18 settembre 2025)

Diretta Eintracht Galatasaray, dove vedere la partita

La diretta Eintracht Galatasaray è in programma per le 21.00 e anche in questo caso sarà trasmessa al grande pubblico da Sky Sport attraverso i suoi canali Sky Sport Arena e Sky Sport (canale 254) e attraverso lo streaming su NowTv e SkyGo ma solo per i clienti in possesso di un abbonamento valido.

Diretta Eintracht Galatasaray, probabili formazioni

Per la diretta Eintracht Galatasaray la scelta dei due allenatori sarà senza ombra di dubbio quella di mantenere le formazioni viste nell’ultima uscita stagionale che ha visto scendere in campo i migliori calciatori disponibili da entrambe le parti ma che hanno regalato due risultati opposti, Dino Toppmoller quindi nel suo 4-2-3-1 metterà Zetterer in porta, Theate, Koch, Collins e Kristensen in difesa, Larsson e Chaibi in mezzo al campo, Doan, Uzun e Bahoya sulla trequarti e BWahi in attacco. La risposta di Okan Buruk invece vedrà sempre un 4-2-3-1 con Cakir tra i pali, Sallai ed Elmali come terzini con Sanchez e Bardakci centrali, Torreira e Sara mediani, Osimhen unica punta con alle spalle Sané, Gundogan e Yilmaz.

Diretta Manchester City Napoli/ Streaming video tv: Guardiola accoglie Conte (Champions, 18 settembre 2025)

Diretta Eintracht Galatasaray, quote e pronostico finale

Per chi è interessato al mondo delle scommesse ecco i valori che Sisal assegna ai risultati che alla fine dei 90 minuti di gioco potrebbero vedersi, la vittoria dei rossoneri è la quota più bassa e pari a 2.00, la più alta è invece il pareggio che è fissato a 3.80, a chiudere la lista c’è poi la vittoria dei giallorossi che è di poco inferiore e verrà pagata 3.40. Nonostante questi numeri però la squadra di Istanbul non è da sottovalutare per i grandi talenti di cui può disporre che fanno di lei una squadra a livello di alcune presenti nelle prime fasce della competizione.