Diretta Eintracht Monchengladbach/ Streaming video tv: big match a Francoforte!

Eintracht Francoforte Borussia Monchengladbach, in diretta dalla Commerzbank Arena di Francoforte, è la partita in programma oggi sabato 16 maggio e valida per la 26^ giornata della Bundesliga: fischio d’inizio fissato per le ore 18.30. Dopo due mesi di stop imposto a tutto il calcio europeo per l’esplodere dell’emergenza coronavirus, ecco che il primo campionato tedesco riapre i battenti: sono dunque riflettori accesi sulla diretta Eintracht Monchengladbach, sfida che si annuncia ricchissima di colpi di scena e che naturalmente si svolgerà a porte chiuse. La partita infatti si annuncia bollente e non solo perchè siamo a lungo stati digiuni di grande calcio: il valore dei protagonisti chiamati in campo questa sera è ben noto, come è nota anche la fame dei due club, che hanno intenzione di rifarsi in questo finale di stagione. Pure volendo entrambi i pochi punti rimasti, pure Eintracht e Monchengladbach oggi inseguono obbiettivi differenti. La compagine biancorossa ha voglia infatti di riscatto, dopo un campionato vissuto al di sotto delle attese: la formazione di Rose invece vuole confermare in campo il 4 posto, che vale un pass per la prossima edizione della Champions league.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo agli appassionati che la sfida della 26^ giornata di Bundesliga tra Eintracht e Monchengladbach, sarà visibile in diretta tv dalle ore 18.30 su Sky, al canale Sky Sport Football (numero 203) del telecomando. Sarà dunque garantita anche la diretta streaming video del match tramite la nota app Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI EINTRACHT MONCHENGLADBACH

Certo, dopo due mesi di stop alle competizioni, ci appare ben complicato ora fissare le probabili formazioni della diretta tra Eintracht e Monchengladbach: non conosciamo infatti a fondo lo stato di salute oltre che il grado di preparazione dei due spogliatoi, che hanno ripreso ad allenarsi (in maniera collettiva) solo pochi giorni fa. Pure però, per il grande rientro in campo della Bundesliga, sia Hutter che Rose dovrebbero optare per i loro titolari di riferimento, non discostandosi troppo dai soliti schieramenti. Ecco che allora questa sera, l’Eintracht Francoforte dovrebbe scendere in campo com il consueto 4-2-3-1, che vedrà in attacco dal primo minuto Silva come prima punta, la coppia Chandler-Kostic sull’esterno e Kamada, pronto sulla tre quarti. Per la mediana biancorossa si fanno poi avanti Ilsanker e Rode, mentre toccherà a Toure, Abraham, Hinteregger e N’Dicka agire in difesa, come già fatto nell’ultima partita disputata prima dello stop, in Europa League contro il Basilea.

Sono ovviamente grandi certezze anche per Marco Rose e il suo Borussia Monchengladbach, che per il suo primo impegno in trasferta, non rinuncerà a scendere in campo col classico 4-3-1-2. Ecco che allora i bianconeri punteranno su Sommer tra i pali, mentre toccherà a Ginter e Elvedi occupare il centro della difesa: ai lati non mancheranno Lainer e Bensebaini. Per la mediana la prima scelta del tecnico Rose sarà il terzetto composto da Herrmann, Kramer e Neuhaus: il capitano Stindl si collocherà poi sulla trequarti, a sostegno della coppia d’attacco Plea-Thuram.

QUOTE E PRONOSTICO

Guardando poi al pronostico della sfida tra Eintracht e Monchengladbach di questa sera, vediamo bene che i bianconeri oggi hanno ottime chance di fare il colpaccio a Francoforte. Secondo le quote fissate dalla Snai per l’1×2, vediamo che il successo del Borussia Monchengladbach in trasferta è più probabile ed è stato valutato a 2.35: la vittoria dell’Eintracht Francoforte ha invece rimediato la quotazione di 2.95, mentre il pareggio è stato quotato a 3.45.



