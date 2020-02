Diretta Eintracht Salisburgo/ Streaming video: tedeschi ok nelle quote, Europa League

Eintracht Salisburgo, diretta dall’arbitro turco Ali Palabiyik stasera, giovedì 20 febbraio 2020 alle ore 18.55 presso la Commerzbank-Arena di Francoforte, sarà una sfida valevole per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Presentando Eintracht Salisburgo, ricordiamo che i tedeschi in Bundesliga hanno appena subito una dura sconfitta, per 4-0, sul campo del Borussia Dortmund e sono ormai scivolati a 14 punti dalla zona Champions, ben lontani dagli standard della passata stagione. La qualificazione ai sedicesimi è arrivata d’un soffio per la squadra di Hutter, col secondo posto nel girone strappato per un punto allo Standard Liegi. E’ invece retrocesso dalla Champions il Salisburgo che dopo aver lanciato la rivelazione Haaland, col giovane attaccante norvegese ceduto a gennaio al Borussia Dortmund, ha comunque dato filo da torcere ai campioni d’Europa del Liverpool e al Napoli. In patria però il Salisburgo ha appena perso l’importante scontro diretto contro il LASK Linz, che passando 2-3 alla Red Bull Arena ha operato il sorpasso in classifica al primo posto. Al 7 agosto 2018 risale l’ultimo incrocio tra Eintracht e Salisburgo, un’amichevole che i tedeschi vinsero col punteggio di 4-1.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Eintracht Salisburgo si potrà seguire in esclusiva sul satellite: tutti gli abbonati Sky potranno infatti collegarsi al canale numero 256 di Sky Sport, con la possibilità di seguire anche in diretta streaming video via internet l’incontro. Questo sarà possibile collegandosi tramite pc al sito skygo.sky.it, oppure con l’applicazione SkyGo tramite smart tv o dispositivi mobili come tablet o smartphone, con la pay tv satellitare broadcaster dell’Europa League 2019/20.

PROBABILI FORMAZIONI EINTRACHT SALISBURGO

Passiamo adesso ad esaminare le probabili formazioni di Eintracht Francoforte Salisburgo che dovrebbero essere schierate dal 1′ dai due allenatori nella sfida in programma giovedì 20 febbraio 2020 alle ore 18.55 presso la Commerzbank-Arena di Francoforte. L’Eintracht allenato dall’austriaco Hutter sceglierà il 4-2-3-1 come modulo di partenza con questa formazione schierata in campo: Trapp; Touré, Abraham, Hinteregger, N’Dicka; Sow, Rode; Chandler, Gacinovic, Kostic; Silva. Risponderà il Salisburgo guidato in panchina dallo statunitense Marsch disposto con un 3-4-1-2 con questi uomini in campo: Stankovic; Ramalho, Onguene, Wober; Farkas, Mwepu, Junuzovic, Ulmer; Okugawa; Daka, Hwang.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Queste le quote proposte dall’agenzie di scommesse Snai per chi vorrà puntare sul match tra Eintracht Francoforte e Salisburgo. La vittoria della formazione di casa viene offerta a una quota di 2.05, mentre l’eventuale pareggio viene proposto a una quota di 3.70 e la vittoria in trasferta viene quotata a 3.30. Per chi scommetterà sul numero di gol realizzato nel complesso dalle due formazioni nel corso dell’incontro, la quota per l’over 2.5 viene fissata a 1.55, la quota per l’under 2.5 viene invece proposta a 2.35.



