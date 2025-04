DIRETTA EINTRACHT TOTTENHAM (RISULTATO 0-0): FASE INIZIALE DEL MATCH

In Germania la partita tra Eintracht e Tottenham è cominciata da una decina di minuti nel primo tempo ed il risultato è di 0 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro i padroni di casa vanno alla conclusione verso il 3′ con Bahoya che non mette però in difficoltà Vicario. Ecco le formazioni ufficiali: EINTRACHT FRANCOFORTE (4-2-3-1) – Kaua Santos; Kristensen, Tuta, Koch, Theate; Skhiri, Larsson; Brown, Gotze, Bahoya; Ekitike. TOTTENHAM (4-3-3) – Vicario; Pedro Porro, Romero, Van de Ven, Udogie; Bergvall, Bentancur, Maddison; Johnson, Solanke, Tel. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

SI COMINCIA!

Eccoci arrivati alla diretta Eintracht Tottenham. Per gli Spurs stagione da incubo: eliminati in Coppa di Lega dall’Aston Villa e in semifinale di FA Cup dal Liverpool perdendo 4-0 ad Anfield, addirittura quindicesimi in Premier League con dodici sconfitte nelle ultime 18 giornate, quattro nelle ultime sei e appena 13 punti nel girone di ritorno, una media che sarebbe da retrocessione se non ci fossero le ultime tre che fanno decisamente peggio. L’Eintracht invece si gioca la possibilità di arrivare in semifinale di Europa League ancora una volta: ci era riuscito nel 2019 e poi ancora nel 2022, quando aveva sollevato il trofeo.

Nel primo caso aveva eliminato Shakhtar, Inter e Benfica prima di arrendersi al Chelsea; nel secondo aveva fatto fuori Betis, Barcellona (andando a vincere 3-2 al Camp Nou) e West Ham per poi avere la meglio sui Rangers ai rigori.

Gli scozzesi ci sono ancora e c’è una potenziale finale contro di loro, dunque la cabala potrebbe giocare a favore della squadra di Francoforte ma questo lo vedremo strada facendo, a cominciare da questo ritorno dei quarti che è tutt’altro che scontato. Mettiamoci comodi e lasciamo che a parlare sia il campo, al Deutsche Bank Park è davvero tutto pronto e le due squadre stanno per giocarsi l’accesso alla semifinale, la diretta Eintracht Tottenham può finalmente farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA EINTRACHT TOTTENHAM: SPURS PER SALVARE LA STAGIONE!

Lo spettacolo della diretta Eintracht Tottenham prende il via alle ore 21:00 di giovedì 17 aprile, presso il Deutsche Bank Park si gioca per il ritorno dei quarti di finale in Europa League 2024-2025, e lo scenario è aperto a ogni possibile esito visto che si riparte da un emozionante 1-1 maturato nei Paesi Baschi, un pareggio che tecnicamente renderebbe favorito l’Eintracht che dunque può sublimare una stagione già molto positiva perché, nonostante la cessione del bomber Marmoush a gennaio, la squadra di Francoforte – pur staccatissima da Bayern e Bayer Leverkusen – ha conservato il terzo posto in Bundesliga e quindi è vicino alla Champions League.

Tutto il contrario del Tottenham, che può giocare le prossime coppe solo vincendo l’Europa League e che in campionato deve ringraziare il rendimento pessimo delle ultime tre, perché se non fosse così dovrebbe ancora lottare per salvarsi e in ogni caso sta vivendo una stagione interna da incubo, avendo però confermato Ange Postecoglu che ha “ripagato” portando gli Spurs a giocarsi l’accesso ad un’importante semifinale. Siamo davvero pronti a vivere la grande atmosfera portata in dote dalla diretta Eintracht Tottenham, ma prima un rapido sguardo alle probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI EINTRACHT TOTTENHAM

Gioca con il 4-2-3-1 Dino Toppmöller, che dunque nella diretta Eintracht Tottenham punta su Tuta e Collins come centrali a protezione di Kauã Santos, mentre a fare i terzini dovrebbero esserci l’ex Roma Rasmus Kristensen e Theate. In mezzo al campo Oscar Hojlund e Skhiri sono favoriti su Hugo Larsson; per quanto riguarda la trequarti dovrebbe tornare titolare il veterano Mario Gotze, che si prenderà una maglia in posizione centrale stretto tra i due laterali che sarebbero Chaibi a destra e Bahoya a sinistra. Abbondanza davanti: Ekitiké resta comunque ampiamente favorito su Batshuayi e Wahi.

Senza Dragusin e Werner, per motivi diversi, Postecoglu schiera il Tottenham con il 4-3-3 e Vicario tra i pali, Cristian Romero e Van de Ven sono i due centrali di una difesa che viene completata dai terzini Pedro Porro e Udogie, dunque c’è anche un po’ di Italia negli Spurs a caccia della semifinale di Europa League. Da valutare a centrocampo Bentancur e Bergvall, perché Maddison è intoccabile ma anche Pape Sarr e Bissoma sembrano poter partire davanti; a completare la squadra sarà il tridente con Son Heung-Min e uno tra Brennan Johnson e Kulusevski sugli esterni, come prima punta è ballottaggio Solanke-Richarlison.

