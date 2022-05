DIRETTA/ Eintracht West Ham video streaming tv: un brutto ricordo per i tedeschi

DIRETTA EINTRACHT WEST HAM: I TESTA A TESTA

Nell’analizzare la diretta di Eintracht West Ham, possiamo senza ombra di dubbio ricordare che la squadra di Francoforte aveva giocato una semifinale di Europa League contro una inglese anche tre anni fa: allora si trattava del Chelsea, che era allenato da Maurizio Sarri. Il primo match era andato in scena al Deutsche Bank Stadium: lo aveva sbloccato il solito Luka Jovic, ma all’ultimo istante del primo tempo Pedro aveva pareggiato e quel gol era risultato decisivo per i Blues, perché a Stamford Bridge Ruben Loftus-Cheek e ancora Jovic avevano decretato un 1-1 che aveva portato ai tempi supplementari, e di lì ai rigori.

DIRETTA/ Rangers Lipsia video streaming tv: tanti incroci scozzesi con le tedesche

Kevin Trapp aveva ipnotizzato César Azpilicueta, ma poi Kepa Arrizabalaga aveva parato la conclusione di Martin Hinteregger e alla fine l’errore decisivo era stato quello di Gonçalo Paciencia. Una grande delusione per l’Eintracht, che naturalmente ora vuole evitare che succeda lo stesso: riuscirà allora la squadra di Francoforte a superare il West Ham, forte del 2-1 dell’andata, e guadagnare la finale di Europa League? Staremo a vedere se andrà in questo modo… (agg. di Claudio Franceschini)

Pronostici Europa League/ Quote e previsioni sulle semifinali di ritorno

DIRETTA EINTRACHT WEST HAM STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE

La visione della diretta di Eintracht West Ham sarà disponibile in Italia esclusivamente per coloro che sono abbonati alla piattaforma DAZN, che ha acquisito i diritti televisivi della competizione. Gli spettatori potranno dunque osservare lo spettacolo in televisione soltanto se sono in possesso di una SmartTv oppure di un decoder o un dispositivo capace di connettere una tv tradizionale a Internet, come ChromeCast o Amazon FireStick o una consolle abilitata. In alternativa, la diretta potrà essere seguita in streaming sul sito ufficiale dell’emittente o tramite le applicazioni ufficiali per smartphone e tablet.

Risultati Europa League/ Diretta gol live score ritorno semifinali (giovedì 5 maggio)

EINTRACHT WEST HAM: GRANDE EQUILIBRIO

Eintracht West Ham, in diretta giovedì 5 maggio 2022 alle ore 21.00 presso la Deutsche Bank Park di Francoforte sarà una sfida valevole per il ritorno delle semifinali di Europa League. In palio c’è la finale della competizione europea e sarà una sfida apertissima: i padroni di casa partono con il favore dei pronostici, considerando il risultato della gara d’andata, ma attenzione alle possibili sorprese…

Entriamo nel dettaglio della diretta Eintracht West Ham e torniamo alla gara d’andata, giocata sette giorni fa sul campo degli Hammers. A sorpresa, la formazione di Glasner si è imposta per 1-2, grazie ad una prestazione di qualità e di carattere. Vantaggio dell’Eintracht al 1′ con Knauff, bravo a finalizzare l’assist di Borre. Pareggio dei londinesi al 21′ con Antonio, ma non è finita qui. Al 54′ ci ha pensato Kamada, su assist di Sow, a regalare il successo ai tedeschi.

PROBABILI FORMAZIONI EINTRACHT WEST HAM

Qualche dubbio sia per Glasner che per Moyes nelle probabili formazioni della diretta Eintracht West Ham. Partiamo dalla formazione di casa, in campo con il consueto 3-4-2-1. In porta Trapp, linea a tre formata da Tuta, Hinterregger e Toure. Sulle corsie esterne agiranno Knauff e Kostic, con Sow e Rode in mediana. Sulla trequarti spazio a Lindstrom e Kamada, alle spalle del colombiano Borre. Passiamo adesso alla compagine ospite, Hammers in campo con il 4-3-3. Il francese Areola tra i pali, pacchetto arretrato formato da Johnson, Dawson, Zouma e Cresswell. Rice in cabina di regia, affiancato da Soucek e Rice. In attacco, Bowen e l’argentino Lanzini ai fianchi del solito Antonio.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Passiamo adesso alle quote per le scommesse della diretta Eintracht West Ham. I bookmakers prevedono un match di grande equilibrio, come testimoniato dalle quotazioni delle principali agenzie. Prendiamo come riferimento i dati di Eurobet. La vittoria dell’Eintracht Francoforte è data a 2,45 il pareggio è dato a 3,40, mentre la vittoria del West Ham è data a 2,80. Grande equilibrio anche per quanto concerne il numero di gol del match: l’Under 2,5 è a 1,80, mentre l’Over 2,5 è a 1,90. Segneranno entrambe le squadre? Gol e No Gol sono rispettivamente a 1,70 e 2,02.











© RIPRODUZIONE RISERVATA