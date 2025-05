DIRETTA ELEZIONI COMUNALI 2025: DOVE SI VOTA E QUANDO

Alla vigilia delle Elezioni Comunali 2025 del 25 e 26 maggio sono in corso le operazioni pre-elettorali ai seggi. Infatti, il giorno prima delle elezioni, gli scrutatori ritirano il materiale (schede, elenchi degli elettori, verbali, regolamenti e penne), mentre il presidente di seggio effettua un sopralluogo della sala per verificare che sia tutto a norma. Alla fine si provvede anche all’autenticazione delle schede.

Elezioni Comunali 2025: come si vota, quando e dove/ Verso i risultati delle Amministrative: il “nodo” Genova

Domani l’apertura dei seggi scatta alle 7 e saranno disponibili fino alle 23, invece lunedì resteranno aperti dalle 7 alle 15. In caso di ballottaggio, si voterà l’8 e 9 giugno, in contemporanea con i referendum previsti.

In totale, i Comuni coinvolti nelle elezioni amministrative 2025 sono 117, di cui quattro capoluoghi di provincia: Genova, Taranto, Matera e Ravenna. Non a caso, negli ultimi giorni, diversi leader politici nazionali hanno fatto tappa proprio nei Comuni dove la competizione si preannuncia più accesa.

Elezioni Polonia 2025, diretta risultati Presidenziali/ Come si vota e sondaggi: Nawrocki sfida Trzaskowski

Negli ultimi giorni la Commissione parlamentare Antimafia ha comunicato che 23 candidati alle Elezioni Comunali 2025 sono impresentabili, cioè non rispettano il “codice di autoregolamentazione“, quindi hanno problemi giudiziari o sono coinvolti in contesti sospetti. Di questi, 11 violato direttamente il codice perché hanno precedenti o sono coinvolti in procedimenti giudiziari; 12, invece, sono irregolari, perché hanno avuto ruoli in Comuni precedentemente sciolti per infiltrazioni mafiose. A Genova non risultano candidati “impresentabili”, a Taranto, invece, ce ne sono 5.

Elezioni Comunali Trentino Alto Adige 2025/ Diretta risultati affluenza: Trento 36%, Bolzano 41,5%

DIRETTA ELEZIONI COMUNALI 2025: LE SFIDE A GENOVA, MATERA, RAVENNA E TARANTO

Le sfide principali delle Elezioni Comunali 2025 riguardano i 4 capoluoghi: Genova, Matera, Ravenna e Taranto. A Genova, la candidata del centrosinistra è Silvia Salis, che i sondaggi indicavano in leggero vantaggio sul rivale di centrodestra Pietro Piciocchi, il quale tuttavia stava recuperando terreno. Gli altri candidati risultano più distanziati. A Ravenna, non sono disponibili sondaggi aggiornati, ma la tradizione politica vede favorito il centrosinistra, rappresentato da Alessandro Barattoni. Qui il centrodestra si presenta diviso: Fratelli d’Italia e Forza Italia sostengono Nicola Grandi, mentre la Lega appoggia Alvaro Ancisi.

Situazione analoga a Taranto, dove la Lega corre da sola con Francesco Tacente, mentre Forza Italia e Fratelli d’Italia supportano Luca Lazzaro. La spaccatura potrebbe favorire il candidato del Partito Democratico, Piero Bitetti, ma è comunque probabile un ballottaggio. A Matera, il secondo turno potrebbe essere scongiurato, anche se il condizionale resta d’obbligo. Il candidato del centrosinistra, Roberto Cifarelli, risultava in vantaggio nei sondaggi su Antonio Nicoletti del centrodestra, ma resta l’incognita rappresentata da Domenico Bernardi del Movimento 5 Stelle.

DIRETTA ELEZIONI COMUNALI 2025: COME SI VOTA ALLE AMMINISTRATIVE

Il sistema di voto alle Elezioni Comunali 2025 varia in base alla dimensione del Comune, ovvero al numero di abitanti. Nei Comuni con meno di 15mila abitanti, l’elettore può votare esclusivamente per un candidato sindaco e per una lista a lui collegata; non è prevista la possibilità di voto disgiunto.

Nei Comuni con più di 15mila abitanti, invece, è ammesso il voto disgiunto: si può scegliere un candidato sindaco e una lista che non lo sostiene. Se nessuno dei candidati riesce a ottenere la maggioranza assoluta, allora i due più votati passano al secondo turno. Per quanto riguarda le preferenze, ne va espressa solo una dove gli abitanti sono meno di 5mila. In quelli con oltre 5mila abitanti possono esserne indicate due, purché siano di genere diverso.

Nel caso in cui la tessera elettorale abbia esaurito gli spazi disponibili, oppure sia stata smarrita o rubata, è possibile richiederne una nuova recandosi personalmente o delegando un’altra persona.. I Comuni dispongono di solito l’apertura straordinaria degli uffici elettorali prima e dopo le giornate di voto per facilitare gli elettori che, lo ricordiamo, non possono introdurre in cabina elettorale smartphone o dispositivi che effettuano registrazioni di immagini.