Diretta Elezioni Comunali Sicilia 2020/ Agrigento, Enna, Marsala: sfide primo turno

Seggi aperti a partire dalle 7 di questa mattina in Sicilia, dove oggi domenica 4 ottobre fino alle 22:00, e domani, lunedì 5 dalle 7:00 alle 14:00, andranno in scena le elezioni comunali in 60 comuni. Noi seguiremo in diretta le operazioni di voto e lo spoglio che promette di riservare importanti risultati politici se non a livello nazionale quanto meno su scala regionale. Inutile dire che tutti i riflettori siano puntati sui due comuni capoluogo di provincia chiamati al voto: si tratta di Agrigento ed Enna, città con popolazione superiore ai 15mila abitanti per i quali l’eventuale ballottaggio si svolgerà domenica 18 e lunedì 19 ottobre, negli stessi orari. Ma anche centri importanti come Marsala, Termini Imerese e Barcellona Pozzo di Gotto, per citarne alcuni, rivestiranno nelle prossime ore un’importanza strategica per capire da che parte tira il vento politico in Sicilia.

ELEZIONI COMUNALI SICILIA 2020: POLEMICHE SUL TRIPLO TURNO

Se più di 700mila elettori sono chiamati alle urne in questo weekend in Sicilia lo si deve allo statuto speciale della Regione: è stata infatti la giunta Musumeci a decidere che il 20 e il 21 settembre scorsi si votasse unicamente per il referendum sul taglio dei parlamentari, posticipando le elezioni amministrative, diversamente da quanto deciso da Roma, al 4 e 5 ottobre, con il 18 e 19 individuati come date utili per gli eventuali ballottaggi. Una scelta che ha fatto storcere il naso a Giancarlo Cancelleri, ex contendente di Musumeci alla poltrona di governatore per il MoVimento 5 Stelle, e ora viceministro alle Infrastrutture, secondo cui – come riportato da ilfattoquotidiano.it – questo triplo turno elettorale costerà due milioni di euro: “Una spesa che è capriccio di Musumeci per eclissare il referendum“. Critico anche il segretario regionale Pd Anthony Barbagallo, secondo cui “per assecondare un capriccio del governatore stiamo votando un due giorni diversi dal resto d’Italia con i dati del Covid in aumento, mettendo a rischio la salute dei siciliani, che tornano in fila ai seggi a due settimane di distanza da Referendum. Un capriccio che comporta anche uno spreco insensato di risorse“. Difende la decisione della giunta Gino Ioppolo, coordinatore di Diventerà bellissima, il movimento del governatore siciliano, Nello Musumeci: “La scelta di votare il 4 e 5 ottobre? È una data che consentiva sufficiente tempo per la campagna elettorale“, ha detto.

ELEZIONI COMUNALI SICILIA: ISOLA LABORATORIO POLITICO?

Le elezioni comunali Sicilia 2020 fungeranno da laboratorio politico anche su scala nazionale? C’è da dire che l’isola in questo senso ha una tradizione che non può essere sottovalutata. Nel 2001 l’ormai mitologico 61 a 0 in Regione che anticipò l’epopea berlusconiana, così come nel 2012 il primo exploit del MoVimento 5 Stelle nella vittoria di Rosario Crocetta: la Sicilia spesso e volentieri ha segnalato la tendenza, l’umore del Paese. Dunque quali sono le contese da tenere particolarmente sott’occhio? Innanzitutto c’è da testare la resa a livello locale del binomio Pd-M5s: gli elettori, in particolare quelli di Termini Imerese e Barcellona Pozzo di Gotto, benediranno l’alleanza tra due culture politiche che per anni si sono combattute su tutti i fronti o avranno una crisi di rigetto? Da monitorare, poi, quel che accadrà nell’altra metà campo, quella del centrodestra. Qui si va infatti in ordine sparso: la Lega, ad esempio, corre da sola a Marsala a sostegno di Giacomo Dugo, mentre gli “alleati” si sono uniti sotto il nome di Massimo Grillo. Si tratta di una delle tante sfide “test” che il Carroccio proverà a vincere per dimostrare prima di tutto a sé stesso che la discesa al Sud può diventare presto una scalata in termini di consensi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA