Diretta elezioni suppletive Camera 2022/ Risultati: candidati e affluenza

Prende il via della diretta delle elezioni suppletive della Camera nel Collegio uninominale 01-Roma-Quartiere Trionfale della XV Circoscrizione Lazio 1. Circa 180 mila cittadini romani chiamati al voto dalle ore 7 alle ore 23 di oggi, domenica 16 gennaio 2022, per scegliere il sostituto o la sostituta di Roberto Gualtieri, che ha lasciato il seggio dopo aver vinto le recenti elezioni amministrative.

Chi sarà l’erede dell’ex ministro del Tesoro? Questa è la domanda che si stanno ponendo tanti romani, ma non solo, e la risposta arriverà alla chiusura delle urne di queste elezioni suppletive della Camera. Riflettori accesi sull’affluenza: nonostante non sia stato sancito l’obbligo di green pass, si teme il rischio astensione per l’attuale situazione epidemiologica, con l’esponenziale aumento di casi positivi registrato nelle ultime settimane.

DIRETTA ELEZIONI SUPPLETIVE CAMERA: I CINQUE CANDIDATI

Le elezioni suppletive della Camera nel Collegio uninominale 01-Roma-Quartiere Trionfale della XV Circoscrizione Lazio 1 chiamano a raccolta i cittadini dei seguenti rioni: Rione Monti, Rione Trevi, Rione Colonna, Rione Campo Marzio, Rione Ponte, Rione Parione, Rione Regola, Rione Sant’Eustachio, Rione Pigna, Rione Campitelli, Rione Sant’Angelo, Rione Ripa, Rione Borgo, Rione Esquilino, Rione Ludovisi, Rione Sallustiano, Rione Castro Pretorio, Rione Celio, Rione San Saba, Rione Testaccio, Rione Trastevere, Rione Prati, Quartiere Trionfale, Quartiere Flaminio e Quartiere Della Vittoria.

A contendersi il seggio lasciato vacante da Roberto Gualtieri sono cinque candidati, la sfida è apertissima. Il Centrosinistra ha deciso di puntare su Cecilia D’Elia, esponente del Partito Democratico e già assessore al Comune con Veltroni e alla Provincia con Zingaretti. Il Centrodestra, invece, ha scelto la leghista Simonetta Matone, magistrato già in campo alle recenti comunali di Roma a sostegno di Enrico Michetti. La formazione centrista, composta da Italia Viva e Azione di Calenda, sostiene la candidatura di Valerio Casini, consigliere comunale. Infine, in lizza la coordinatrice nazionale di Potere al Popolo! Beatrice Gamberini e il civico Lorenzo Vanni, noto imprenditore.



