Diretta Elezioni Usa 2020/ Risultati, Biden a Trump: “Avremo voti per vincere”

Continuiamo la diretta delle Elezioni Usa 2020 in attesa dei risultati definitivi della sfida tra Donald Trump e Joe Biden. Come vi abbiamo raccontato, il candidato repubblicano è ad un passo dalla vittoria: all’ex vice di Barack Obama basta vincere un altro Stato per diventare ufficialmente il nuovo titolare della Casa Bianca. Ma il presidente uscente non ci sta: nel corso della giornata di ieri ha denunciato presunti brogli ed ha annunciato di voler procedere con il riconteggio in Michigan, dove si è imposto Biden con un +0,6%. E la vittoria per Biden potrebbe arrivare a stretto giro di posta grazie al Nevada oppure a uno degli Swing state – Georgia, Pennsylvania e North Carolina – dove al momento è in vantaggio il tycoon. La situazione è di 264 grandi elettori contro 213. Purtroppo non sono mancati gli episodi di tensione: come riportato dalla stampa americana, a Detroit i sostenitori dei due candidati hanno avuto degli scontri e si è reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine per evitare il peggio.

DIRETTA ELEZIONI USA 2020, I RISULTATI

In attesa di ulteriori aggiornamenti dallo spoglio, nelle scorse ore è arrivata un’altra conferma: la Camera resterà ai dem, mentre i repubblicani dovrebbero riuscire a mantenere il controllo del Senato. Tornando al confronto tra Donald Trump e Joe Biden, il candidato dem ha inviato un nuovo messaggio al presidente Usa: «Abbiamo i voti per vincere, è il popolo americano che determina chi è il presidente degli Stati Uniti». E Biden può già vantare un ruolino da non sottovalutare: Biden ha infatti già raccolto 69.589.840 voti, più di quelli ottenuti da Barack Obama nel 2008 (69.498.516), diventando così il candidato che ha raccolto più consensi nella storia delle Presidenziali Usa. Ma attenzione alle mosse di Donald Trump, come dicevamo, anche se il docente di Giurisprudenza Lawrence Douglas ha precisato al Corriere della Sera: «Non c’è alcuna base legale, Trump ci può provare, ma sono voti pervenuti legalmente, non ci riuscirà neanche con una Corte Suprema molto conservatrice dove un terzo dei giudici sono nominati da lui».

