Diretta Elezioni Usa 2020: risultati/ Biden a un passo dal successo, Trump non ci sta

Proseguiamo la diretta sulle Elezioni Usa 2020 e siamo veramente ad un passo dal conoscere l’esito della sfida tra Joe Biden e Donald Trump. A differenza di quanto rilevato dai sondaggi delle scorse settimane, il confronto tra l’ex vice di Obama ed il presidente uscente è stato combattutissimo, una sfida sino all’ultimo voto. Il candidato repubblicano è ad un passo dall’elezione a nuovo presidente: riflettori accesi su quattro swing State, ovvero Pennsylvania, Georgia, Arizona e Nevada. Prosegue la rimonta di Biden in Pennsylvania, dove ha dimezzato lo svantaggio nel corso delle ultime ore: una vittoria gli consentirebbe di sfondare la soglia dei 270 grandi elettori necessari per arrivare alla Casa Bianca. Anche in Georgia è una sfida all’ultimo voto: il distacco tra il presidente uscente e il candidato rep è di poco più di 1.000 schede.

DIRETTA ELEZIONI USA 2020: TENSIONE A PHILADELPHIA

Non mancano i colpi di scena in questa diretta delle Elezioni Usa 2020 e la campagna di Donald Trump ha dichiarato di essere pronta a lanciare una nuova azione legale: dopo essere passata ai fatti in Wisconsin, questa volta dito puntato sul Nevada per presunte irregolarità nel controllo e nella verifica dei voti. Nel frattempo proseguono le proteste in tutto il Paese, tra chi denuncia presunti brogli e chi si scaglia contro il presidente uscente. Ma l’attenzione è tutta rivolta a Philadelphia, dove la Polizia sta indagando su un presunto piano per attaccare il Pennsylvani Convention Center, dove si sta svolgendo il conteggio dei voti. Fermate alcune persone: secondo la stampa americana, sono sostenitori di QAnon, il movimento di estrema destra che promuove teorie cospirative. Per evitare il peggio, il Secret Service ha rafforzato la tutela di Joe Biden, che attualmente si trova a Wilmington (Delaware) per seguire i risultati di queste lunghissime Elezioni Usa 2020.

