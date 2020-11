Diretta Elezioni Usa 2020/ Risultati, Biden verso la vittoria: Trump all’attacco

Prosegue ormai da giorni la diretta delle Elezioni Usa 2020 e la battaglia tra Joe Biden e Donald Trump sembra vicina alla conclusione: il candidato dem è ad un passo dalla vittoria, anche se il presidente uscente non ha alcuna intenzione di riconoscere il suo successo. Mancano ancora migliaia di voti da scrutinare, ma l’ex vice di Barack Obama è avanti nei quattro Stati che mancano per il conteggio: Georgia, Nevada, Pennsylvania e Arizona. Come già evidenziato nel corso degli scorsi giorni, il tycoon non ha intenzione di accettare l’esito delle urne ed ha già presentato una serie di ricorsi, confidando su una Corte Suprema che vanta una maggioranza di giudici conservatori (sei contro tre). Non mancano le polemiche all’interno dei repubblica, basti pensare all’affondo del senatore Mitt Romney o all’attacco di Mitch McConnell registrati ieri.

DIRETTA ELEZIONI USA 2020, BIDEN: “VINCEREMO”

Joe Biden per il momento non ha dichiarato la vittoria delle Elezioni Usa 2020, ma nel corso del suo ultimo intervento ha spiegato: «I numeri sono chiari e ci dicono che vinceremo. La grande maggioranza degli americani che hanno votato vuole che il vetriolo sia messo fuori dalla politica». Il candidato dei democratici ha poi promesso di agire subito per fermare il coronavirus, per poi soffermarsi sui numeri ottenuti in questa tornata elettorale: «Siamo in corsa per raggiungere i 300 grandi elettori. Abbiamo già 74 milioni di voti, il ticket più votato della storia. Saremo i primi democratici in anni a vincere in Georgia e Arizona». Soddisfatto per il risultato di queste elezioni Bernie Sanders, che però su Twitter ha ammonito: «Sappiamo che la nostra lotta non è finita, ma appena iniziata: come ho detto più volte, questo voto non era solo su Biden contro Trump, ma sul mettere la parola fine alle bugie patologiche alla Casa Bianca e mantenere la democrazia e lo stato di diritto nel nostro Paese», le parole del senatore del Vermont.



