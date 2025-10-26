Diretta Elia Viviani medaglia d'oro gara a eliminazione ai Mondiali di ciclismo su pista 2025: l’addio perfetto del Profeta (oggi 26 ottobre)

DIRETTA ELIA VIVIANI: MEDAGLIA D’ORO NELLA GARA A ELIMINAZIONE

Elia Viviani ha vinto la medaglia d’oro nella gara a eliminazione dei Mondiali di ciclismo su pista 2025 a Santiago del Cile. Un epilogo migliore non avrebbe potuto esserci: l’ultima gara di una carriera eccezionale si conclude con l’ennesimo capolavoro del Profeta del nostro ciclismo, che ha fatto commuovere praticamente tutti i presenti al velodromo Peñalolén, naturalmente l’intera Nazionale italiana ma anche tanti stranieri, perché Elia Viviani ha scritto la storia per almeno un decennio in questo sport.

Elia Viviani annuncia il ritiro dal ciclismo/ “Rifarei tutto al 100%, contentissimo di quanto ho raggiunto”

Tutta l’Italia gli deve dire grazie: esemplare praticamente per tutta la sua carriera, Elia Viviani ha dato una lezione a tutti anche nell’ultima gara della sua carriera e sono pochi gli atleti, di qualsiasi sport, che possano dire di avere chiuso la propria carriera conquistando un oro mondiale all’ultima uscita. Il capolavoro arriva quindi nella “sua” gara ad eliminazione, una medaglia d’oro davanti al neozelandese Campbell Stewart e all’olandese Yoeri Havik, che avranno l’onore di salire sul podio insieme a una leggenda come Elia Viviani.

Diretta Mondiali ciclismo 2025/ Gara in linea: Tadej Pogacar è campione! Bis per lo sloveno (28 settembre)

Perfetto l’andamento di tutta la gara: il veronese ha rischiato qualcosa solamente una volta, per il resto Elia Viviani è rimasto sempre nelle posizioni di vertice, l’eliminazione del britannico William Tidball ha sancito la certezza del podio, poi anche Havik ha dovuto alzare bandiera bianca accontentandosi del bronzo, infine è stato Stewart a lanciare lo sprint per l’oro, ma nulla ha potuto davanti alla prepotente rimonta del nostro campione. Solo una cosa possiamo ancora aggiungere: grazie di tutto ad Elia Viviani! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

VIA ALLA GARA A ELIMINAZIONE

Pochissimi minuti al via della diretta Elia Viviani, abbiamo naturalmente già ricordato che il Profeta è sempre salito sul podio della gara a eliminazione nelle ultime quattro edizioni dei Mondiali su pista – che peraltro sono tutte quelle disputate in questa specialità che prima era “solo” una parte dell’omnium. Tutto è iniziato nella rassegna iridata del 2021 a Roubaix, dove il veronese vinse la medaglia d’oro diventando campione del Mondo per la prima volta in carriera battendo il portoghese Iúri Leitão e il russo Sergey Rostovtsev.

DIRETTA GARA IN LINEA DONNE MONDIALI CICLISMO 2025/ Magdeleine Vallieres ha vinto, è sorpresa totale!

Nel 2022 ecco il bis d’oro sempre in Francia, al velodromo di Saint-Quentin-en-Yvelines che è stato poi olimpico a Parigi 2024: in questo caso Elia Viviani vinse la gara ad eliminazione davanti al neozelandese Corbin Strong e al britannico Ethan Vernon. Proprio Vernon nel 2023 ha vinto a Glasgow davanti al canadese Dylan Bibic, con Viviani al terzo posto, infine Elia è stato secondo l’anno scorso a Ballerup alle spalle del padrone di casa danese Tobias Hansen e davanti a Bibic. Adesso però, fra speranze e malinconia, è davvero il momento della diretta Elia Viviani: si va in pista! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ELIA VIVIANI GARA A ELIMINAZIONE IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Per la diretta Elia Viviani in tv nella gara a eliminazione il riferimento in chiaro sarà Rai Sport, mentre gli abbonati avranno anche Eurosport. Ecco allora Rai Play per una diretta streaming video gratuita, oppure Discovery + e Dazn per gli abbonati.

DIRETTA ELIA VIVIANI GARA A ELIMINAZIONE RAIPLAY

L’ULTIMA DEL PROFETA

La diretta Elia Viviani nella gara a eliminazione sarà un appuntamento speciale per il campione Azzurro, che è giunto all’ultima gara della sua carriera, ma prima di appendere la bicicletta al proverbiale chiodo cerca ancora un’ultima medaglia ai Mondiali di ciclismo su pista 2025 oggi, domenica 26 ottobre, al velodromo Peñalolén di Santiago del Cile.

Non sarà una passerella, perché Elia Viviani in questa specialità ha vinto due ori mondiali nel 2021 e nel 2022, più un bronzo nel 2023 e un argento nel 2024, quindi nelle ultime quattro edizioni dei Mondiali su pista c’è sempre stato Elia Viviani sul podio della spettacolare gara ad eliminazione – senza dimenticare due ori europei nel 2019 e 2022.

Potrebbe allora essere utile ricordare in cosa consiste la gara ad eliminazione: ogni due giri di pista viene eliminato dalla competizione il corridore che passa per ultimo sulla linea del traguardo (fa testo la ruota posteriore), da cui ovviamente il nome. C’è quindi grande bagarre in coda, con il compito che diventa sempre più difficile man mano che diminuisce il numero dei ciclisti ancora in gara.

Per un velocista di razza come Elia Viviani questa è una gara ideale: lo indica il palmares che abbiamo già citato, ma bisogna aggiungere che la gara ad eliminazione fa parte anche dell’omnium ed è stata fondamentale per i successi del veronese anche nella gara multipla del ciclismo su pista. Oggi quindi sarà doveroso seguire diretta Elia Viviani nella gara a eliminazione, sia come saluto finale a un grande campione sia per le emozioni che potrebbe ancora regalarci.

DIRETTA ELIA VIVIANI: LA CHIUSURA DI UNA GRANDE CARRIERA

Detto che l’appuntamento con la diretta Elia Viviani nella gara a eliminazione dovrebbe essere indicativamente alle ore 18.40 italiane, ne approfittiamo per dire che naturalmente, qualsiasi sia l’esito di questa ultima corsa, il ciclismo italiano deve tantissimo ad Elia Viviani, perché il movimento su pista è praticamente rinato grazie al veronese classe 1989. Mette i brividi ripensare al fatto che a Londra 2012 il Profeta fosse l’unico italiano in gara tra uomini e donne, è stato proprio lui a dimostrare che si poteva competere a grandi livelli sia su strada sia su pista, aprendo la strada agli altri campioni azzurri degli ultimi anni, Filippo Ganna e Jonathan Milan su tutti.

Alle Olimpiadi Elia Viviani è andato sul podio in tre edizioni consecutive: oro a Rio 2016 e bronzo a Tokyo 2020 nell’omnium, poi l’argento nella madison di Parigi 2024 con Simone Consonni. Abbiamo poi due ori, tre argenti e tre bronzi ai Mondiali, otto ori, un argento e tre bronzi agli Europei più tutte le soddisfazioni ottenute su strada, come l’oro agli Europei 2019, tappe in tutti i grandi Giri e nel 2018 la classifica a punti del Giro d’Italia, un campionato italiano nel 2018 e varie classiche, in particolare Amburgo con tre vittorie. Chissà se anche l’addio sarà memorabile, ce lo dirà la diretta Elia Viviani nella gara a eliminazione…