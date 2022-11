Diretta Emirati Arabi Uniti Argentina/ Streaming video tv: Albiceleste in amichevole

DIRETTA EMIRATI ARABI UNITI ARGENTINA: SCALONI VERSO IL MONDIALE

Emirati Arabi Uniti Argentina è in diretta dallo stadio Mohamed Bin Zayed di Abu Dhabi, alle ore 16:30 (italiane) di mercoledì 16 novembre: è la prima amichevole che l’Albiceleste gioca in avvicinamento ai Mondiali 2022, l’esordio per la nazionale di Lionel Scaloni avverrà tra sei giorni (contro l’Arabia Saudita) e quindi possiamo dire che l’Argentina, che deve riscattare la brutta Coppa del Mondo di quattro anni fa (eliminata agli ottavi dalla Francia), abbia scelto per oggi un’avversaria particolarmente simile a quella che affronterà per aprire la kermesse, anche se gli Emirati Arabi Uniti non saranno presenti in Qatar.

Come rosa, l’Argentina ovviamente parte con tutte le intenzioni di arrivare in fondo anche se forse, rispetto a edizioni precedenti, ha perso qualcosa nel talento puro; da valutare poi le condizioni di alcuni singoli, per esempio Paulo Dybala che ha saltato alcune partite con la Roma. Vedremo, intanto aspettiamo che la diretta di Emirati Arabi Uniti Argentina prenda il via; nel mentre possiamo come sempre fare una valutazione circa le scelte di campo e allora, con riferimento alle decisioni di Scaloni, proviamo a fare un excursus attraverso il suo possibile undici leggendo insieme le probabili formazioni dell’amichevole.

DIRETTA EMIRATI ARABI UNITI ARGENTINA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Emirati Arabi Uniti Argentina non dovrebbe essere trasmessa sui canali della nostra televisione: salvo variazioni di palinsesto non ci sarà un’emittente che fornirà le immagini del match e dunque non potrete avere a disposizione nemmeno una diretta streaming video per seguire Emirati Arabi Uniti Argentina. Per le informazioni utili sulle due nazionali e sulla partita, potrete eventualmente consultare gli account ufficiali che le due federazioni, soprattutto quella argentina, mettono a disposizione sui social network; in particolare consigliamo le pagine di Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI EMIRATI ARABI UNITI ARGENTINA

Per la diretta Emirati Arabi Uniti Argentina è da capire quale modulo possa adottare Scaloni: nelle ultime uscite il CT dell’Albiceleste si è affidato a un 4-4-2 di stampo “classico” e potrebbe confermare questa scelta. In difesa i due centrali dovrebbero essere Otamendi e Cristian Romero (ma occhio a German Pezzella) con Gonzalo Montiel e Acuña (o Tagliafico) sugli esterni, scelto il portiere titolare per i Mondiali che sarà Emiliano Martinez. A centrocampo, Lo Celso è infortunato e non andrà in Qatar: a questo punto sulla sinistra del campo potrebbe anche giocare Alejandro Gomez aspettando di valutare le condizioni di Nico Gonzalez.

L’alternativa è Exequiel Palacios mentre in mezzo cerca spazio Leandro Paredes, che però deve vincere la concorrenza di Guido Rodriguez e Enzo Fernandez, contando che invece MacAllister dovrebbe essere presente in cabina di regia e così Di Maria a destra. In attacco, puntiamo sulla coppia Messi-Lautaro Martinez; dalla panchina si alzano poi Joaquin Correa e Julian Alvarez, quest’ultimo più di una semplice riserva. Per quanto riguarda Dybala, è possibile che in questa amichevole Scaloni scelga di non rischiarlo.











