Diretta Empoli Alex Transfiguration/ Streaming video Rai: semifinale Torneo Viareggio

DIRETTA EMPOLI ALEX TRANSFIGURATION: SEMIFINALE INTRIGANTE!

Empoli Alex Transfiguration, in diretta dallo stadio Pietro Torrini di Sesto Fiorentino, si gioca alle ore 16:45 di lunedì 28 marzo: si tratta della seconda semifinale al Torneo di Viareggio 2022, e la vincente guadagnerà la partita per il titolo contro Sassuolo o Atalanta. È una semifinale che potremmo definire sorprendente: anche per l’Empoli, che come tutte le “big” italiane gioca il Torneo di Viareggio 2022 con la sua Under 18, che in campionato sta faticando ma qui ha eliminato l’Inter nei quarti di finale, rifilandole cinque gol (in precedenza ne erano arrivati quattro alla Carrarese) e ora sogna di vincere il trofeo a cinque anni dalla finale giocata l’ultima volta.

La vera sorpresa è comunque rappresentata dall’Alex Transfiguration, squadra africana: nella storia del Torneo di Viareggio le selezioni del Continente Nero non hanno mai fatto troppa strada, invece questi nigeriani si sono rivelati una macchina da gol e sono riusciti a eliminare la Spal e poi il Bologna, con 7 reti complessive. Difficile stabilire chi sia favorito, anche perché nei 90 minuti di una gara secca potrebbe davvero succedere di tutto; ricordando che in caso di parità si andrà subito a tirare i rigori, possiamo ora metterci nell’attesa della diretta di Empoli Alex Transfiguration, e intanto valutare le mosse dei due allenatori nella lettura approfondita delle probabili formazioni di questa intrigante seconda semifinale al Torneo di Viareggio 2022.

DIRETTA EMPOLI ALEX TRANSFIGURATION STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA SEMIFINALE DEL TORNEO DI VIAREGGIO 2022

La diretta tv di Empoli Alex Transfiguration sarà su Rai Sport + e Rai Sport: dalle semifinali la televisione di stato copre le partite in programma al Torneo di Viareggio 2022, e dunque avremo un appuntamento in chiaro per tutti sui canali del digitale terrestre, nello specifico ai numeri 57 e 58. Ricordiamo ovviamente che, in assenza di un televisore, sarà possibile seguire questo match – valido per la seconda semifinale – anche con il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi e per il quale basterà visitare il sito www.raiplay.it o installare la sua relativa app. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI ALEX TRANSFIGURATION

Nelle probabili formazioni di Empoli Alex Transfiguration possiamo ipotizzare che Luca Fiasconi intenda disporre i toscani con il consueto 4-3-3, e potrebbe confermare l’intero 11 che ha battuto l’Inter due giorni fa: dunque ecco Martucci e Dragoner a formare la coppia centrale davanti al portiere Filippis, con Morelli e Innocenti a correre in qualità di terzini. A centrocampo Baggiani sarebbe il giocatore di riferimento, con Bonassi e Renzi (o Guadalupo) ad agire come mezzali; nel tridente offensivo sperano di avere una maglia Kljun (come esterno) e Ekong come prima punta, ma i favoriti restano Sodero, Panicucci e Fini almeno secondo le indiscrezioni.

L’Alex Transfiguration di Ibe Johnson gioca con un 4-2-3-1 nel quale Olisa sarà il portiere, davanti a lui capitan Oyedele fa coppia con Emamoke mentre gli esterni bassi sarebbero Sunday e Sulaimon. Nella cerniera di centrocampo, a fare filtro e provare a impostare la manovra, si posizionano Ayomide e Akinsanmiro; poi la linea sulla trequarti con Onyebuchi che sa garantire gol e qualità, lui da sinistra con Elijah largo a destra e Taiwo che sarebbe il giocatore piazzato al centro, a supporto del centravanti. Qui, pochi dubbi sul fatto che la maglia spetterà a Ahmed Basit Lanre che rappresenta una sorta di punto di riferimento, come ha mostrato per tutta la durata del Torneo di Viareggio 2022.











