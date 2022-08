Diretta Empoli Atalanta Primavera/ Streaming video tv: Fioretto al debutto con la Dea

DIRETTA EMPOLI ATALANTA PRIMAVERA: SFIDA COMBATTUTA

Empoli Atalanta Primavera, in diretta alle ore 14:30 di oggi pomeriggio, domenica 21 agosto, si giocherà al CS Petroio di Vinci per la prima giornata del campionato di Primavera 1. Sarà l’occasione per l’esordio di Marco Fioretto sulla panchina nerazzurra: il tecnico, lo scorso anno alla guida dell’Under 17 dell’Atalanta, ha preso il posto di Massimo Brambilla alla guida della squadra di maggiore spicco del sempre florido vivaio nerazzurro.

Nello scorso campionato, la Dea è riuscita a chiudere al quarto posto la regular season, con 58 punti frutto di 17 vittorie, 7 pareggi e ben 10 sconfitte. Molto più indietro l’Empoli, solo al decimo posto, con 46 punti. I toscani hanno ottenuto 12 vittorie, 10 pareggi ma anche 12 sconfitte, rimanendo lontani dagli standard che nella stagione precedente avevano portato l’Empoli addirittura a vincere lo scudetto, curiosamente in finale proprio contro i bergamaschi. Se infatti l’Atalanta è riuscita ad agguantare i playoff pur fermandosi al primo turno, la stessa impresa non è riuscita all’Empoli. Adesso tuttavia si riparte: cosa ci dirà la diretta di Empoli Atalanta Primavera?

DIRETTA EMPOLI ATALANTA PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Dove vedere la gara Empoli Atalanta Primavera in diretta tv? La sfida sarà trasmessa live da Sportitalia, canale 60 della televisione in chiaro. Il telecronista per la gara sarà Francesco Letizia. Se invece si vuole seguire la partita in diretta streaming video, basterà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e seguire la sfida live sul sito www.sportitalia.com senza costi aggiunti.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI ATALANTA PRIMAVERA

Difficile dare indicazioni significative circa le probabili formazioni che caratterizzeranno la diretta di Empoli Atalanta Primavera, essendo naturalmente alla prima giornata di unanuova stagione, il che a livello giovanile indica sempre una ripartenza, con ragazzi nuovi e altri non più in età. Il gruppo più consistente sarà quello dei 2004, integrato dai 2003 fuoriquota e dall’innesto di qualche 2005.

Segnaliamo allora che questa sarà una partita speciale soprattutto per Alessio Rosa, che appena tre giorni fa è passato dall’Atalanta all’Empoli, anche se forse potrebbe essere presto per schierarlo subito titolare. Di certo però Rosa conosce alla perfezione i suoi ex compagni di squadra, potrebbe essere molto prezioso per il suo nuovo allenatore Antonio Buscé, una bandiera dell’Empoli che adesso è il tecnico della Primavera toscana fin dal 2019.











