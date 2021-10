Diretta/ Empoli Atalanta streaming video tv: operazione riscatto (Serie A)

DIRETTA EMPOLI ATALANTA: GASP NON VUOLE PASSI FALSI!

Empoli Atalanta, in diretta domenica 17 ottobre 2021 alle ore 15.00 presso lo stadio Carlo Castellani di Empoli, sarà una sfida valevole per l’ottava giornata d’andata del campionato di Serie A. Operazione riscatto in ballo per entrambe le formazioni, l’Empoli è reduce da una sconfitta sul campo della Roma comunque onorevole, un 2-0 che bloccato però una striscia positiva per gli azzurri con le due vittorie consecutive contro Cagliari e Bologna che avevano giovato molto alla classifica. La partenza degli uomini di Andreazzoli è stata comunque significativa, considerando che i toscani sono neopromossa nella massima serie.

Cerca continuità anche l’Atalanta che, dopo una partenza non brillante e un periodo di ripresa, prima della sosta ha fallito l’esame di maturità contro il Milan, perdendo 2-3 in casa una partita comunque segnata, che i rossoneri erano arrivati a condurre sullo 0-3 prima del ritorno bergamasco nel finale. L’Atalanta è uscita sconfitta dall’ultimo precedente di campionato disputato a Empoli, 3-2 per i toscani il risultato finale il 25 novembre 2018. L’ultima vittoria bergamasca allo stadio Castellani risale allo 0-1 del 21 maggio 2017, gol decisivo del Papu Gomez in apertura di match.

DIRETTA EMPOLI ATALANTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Empoli Atalanta sarà più correttamente una diretta streaming video sulla piattaforma DAZN, che da questa stagione detiene i diritti per trasmettere in esclusiva l’intero campionato di Serie A. Questa non è una delle partite che saranno visibili anche su Sky, di conseguenza il punto di riferimento sarà esclusivamente DAZN visibile tramite l’app su smart tv o pc o con l’ausilio di dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI ATALANTA

Le probabili formazioni di Empoli Atalanta, match che andrà in scena allo stadio Carlo Castellani di Empoli. Per l’Empoli, Aurelio Andreazzoli schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Marchizza; Haas, Stulac, Bandinelli; Bajrami; Di Francesco, Pinamonti. Risponderà l’Atalanta allenata da Gian Piero Gasperini con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Zappacosta, De Roon, Freuler, Maehle; Pasalic; Malinovskyi, Muriel.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Carlo Castellani di Empoli, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell’Empoli con il segno 1 viene proposta a una quota di 5.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.25, mentre l’eventuale successo dell’Atalanta, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.57.



