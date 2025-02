DIRETTA EMPOLI ATALANTA (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Fatte le debite proporzioni, possiamo dire che la diretta Empoli Atalanta metterà di fronte due squadre in crisi. Il crollo è evidente per i toscani, che non vincono da domenica 8 dicembre e nelle ultime dieci giornate hanno raccolto solamente due pareggi a fronte di otto sconfitte. Un andamento da incubo e che mette l’Empoli serio rischio retrocessione, ma pure l’Atalanta non sta molto bene, perché nelle ultime otto giornate ha raccolto due vittorie, cinque pareggi e una sconfitta, per cui il sogno scudetto adesso sembra essere più complicato, senza dimenticare che il brutto febbraio della Dea ha portato la doppia eliminazione dalla Coppa Italia e dalla Champions League.

Numeri abbastanza impietosi su entrambi i fronti, la partita di oggi offrirà occasione di riscatto allo stadio Carlo Castellani, ma naturalmente c’è anche il rischio di peggiorare ancora questi numeri: di conseguenza sarà da seguire con la massima attenzione la cronaca, via alla diretta Empoli Atalanta! EMPOLI (3-5-2): M. Silvestri; De Sciglio, Goglichidze, Cacace; Gyasi, L. Henderson, A. Grassi, Maleh, Giu. Pezzella; Se. Esposito, Kouamé. Allenatore: Roberto D’Aversa ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Posch, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Pasalic, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Retegui. Allenatore: Gian Piero Gasperini

(Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA EMPOLI ATALANTA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Puoi vedere la diretta Empoli Atalanta in vari modi visto che sarà trasmessa da Now, Sky ed anche da DAZN. Utilizza dunque le applicazioni come Now Tv e Sky Go per vedere il match in streaming lontano dallo stadio oppure sintonizza la tv sul canale Sky Sport 1, Sky Sport Calcio o Sky Sport 251.

EMPOLI ATALANTA, TRA IL BARATRO E LA VETTA

La diretta Empoli Atalanta si tiene domenica 23 febbraio 2025 alle ore 18:00. Presso lo Stadio Carlo Castellani i padroni di casa hanno il desiderio di tornare a muoversi in classifica avendo ottenuto tre sconfitte consecutive nelle scorse settimane, l’ultima delle quali rimediata nettamente contro l’Udinese in trasferta incassando un tris senza segnare reti. Il diciassettesimo posto pone i toscani in una posizione abbastanza complicata avendo appena ventuno punti, ovvero uno in più rispetto al Parma che si piazza come prima squadra in zona retrocessione.

Neanche i bergamaschi stanno però vivendo un ottimo periodo essendo stati eliminati in settimana dalla Champions League dopo il KO casalingo subito per mano del Club Brugge. In Serie A, nonostante il terzo posto a tre punti dall’Inter, le cose non stanno poi andando tanto meglio se si considerano le prestazioni altalenanti che non hanno portato al successo nè contro il Torino nè contro il Cagliari, avversari decisamente alla portata della Dea di Gasperini.

DIRETTA EMPOLI ATALANTA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Nelle probabili formazioni della diretta Empoli Atalanta ci si aspettano eventuali cambiamenti da parte di mister D’Aversa nel 3-5-2 con Vasquez, De Sciglio, Goglichidze, Pezzella, Gyasi, Henderson, Grassi, Maleh, Cacace, Esposito e Colombo che ha perso anche nell’ultima giornata. I toscani non potranno però contare su Marianucci e sui soliti indisponibili Viti, Haas, Ebuehi, Fazzini, Solbakken, Pellegri, Anjorin e Sazonov. Nemmeno il tecnico Gasperini avrà tutti a disposizioni ricordando le assenze per infortunio di Hien, Scalvini, Maldini, Scamacca e Kossounou. La Dea dovrebbe quindi presentarsi adoperando il 3-4-2-1 con Carnesecchi, Posch, Djimsiti, Kolasinac, Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta, Lookman, De Ketelaere e Retegui.

DIRETTA EMPOLI ATALANTA, LE QUOTE

Le quote dei bookmakers emesse per la diretta Empoli Atalanta non sembrano fornire molto margine per il raggiungimento del successo ai padroni di casa. La vittoria dei toscani viene infatti quotata addirittura a 6.00 per esempio da Sisal che paga invece appena 1.55 per il 2 e cioè il trionfo dei bergamaschi. Nemmeno il pareggio appare un risultato tanto facile perchè possa concretizzarsi almeno sulla carta considerando che l’x è fissato infine a 4.00.