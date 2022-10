Diretta Empoli Atalanta/ Streaming video tv: Zapata dal 1′ (Serie A)

DIRETTA EMPOLI ATALANTA: GASPERINI NON VUOLE PIÙ FERMARSI!

Empoli Atalanta, in diretta domenica 30 ottobre 2022 alle ore 12.30 presso lo Stadio Carlo Castellani di Empoli, sarà una sfida valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie A 2022-2023. Di fronte due squadre con obiettivi diversi e alla caccia di riscatto dopo le sconfitte patite nell’ultimo turno.

L’Empoli occupa il dodicesimo posto con 11 punti in undici partite, frutto di due vittorie, cinque pareggi e quattro sconfitte. Gli azzurri nell’ultima giornata sono stati sconfitti 4-0 dalla Juventus. L’Atalanta, invece, è a quota 24 punti, raccolti grazie a sette vittorie, tre pareggi e una sconfitta. La Dea nell’ultimo turno è stata sconfitta 0-2 dalla Lazio.

COME VEDERE LA PARTITA EMPOLI ATALANTA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

La diretta tv di Empoli Atalanta sarà garantita dai canali della televisione satellitare: nello specifico vi dovrete riferire a Sky Sport Uno o Sky Sport Calcio (rispettivamente ai numeri 201 e 202 del decoder), appuntamento riservato agli abbonati con la possibilità di diretta streaming video Inter Sampdoria grazie all’applicazione Sky Go. L’alternativa ovviamente è la piattaforma DAZN, che fornisce tutte le partite di Serie A: anche qui la visione è in mobilità e riservata ai clienti, ricordando che si potrà utilizzare anche una smart tv che sia dotata di connessione a internet, e che i canali DAZN sono disponibili anche sul decoder di Sky.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI ATALANTA

Andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Empoli Atalanta al via tra pochi minuti. Partiamo dalla compagine toscana, schierata da Zanetti con il consueto 4-3-1-2: Vicario, Stojanovic, De Winter, Luperto, Parisi, Haas, Marin, Bandinelli, Pjaca, Satriano, Destro. Passiamo adesso alla formazione bergamasca, schierata dal Gasp con il 3-4-2-1: Sportiello, Okoli, Demiral, Djimsiti, Hateboer, Pasalic, Koopmeiners, Soppy, Ederson, Lookman, Zapata.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

L’Atalanta ha i favori del pronostico secondo i bookmakers. Andiamo a scoprire le quote per le scommesse della diretta Empoli Atalanta grazie all’agenzia Eurobet: la vittoria dell’Empoli è a 4,40, il pareggio è 3,85, mentre il successo dell’Atalanta è all’1,78. Passiamo adesso alle quote sul numero di gol: Under 2,10 a 2,10 e Over 2,5 a 1,65. Infine Gol e No Gol, rispettivamente a 1,62 e 2,15.

