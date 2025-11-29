Diretta Empoli Bari, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dal Castellani per la quattordicesima giornata di Serie B 2025/2026.

DIRETTA EMPOLI BARI (RISULTATO 2-0): GOL DI GUARINO E SHPENDI

L’Empoli, di fatto, continua ad attaccare per cercare di sbloccare questa partita. Al 45′, infatti, Cerofolini è bravissimo a dire no a Yepes. Quando il primo tempo sembrava terminare 0-0, di fatto, i toscani riescono a passare in vantaggio al 47′ con il colpo di testa di Guarino. Anche nei primi minuti del secondo tempo, di fatto, bisogna considerare un ritmo molto lento.

Ma l’Empoli di mister Dionisi ha una gran voglia di portare a casa i tre punti. I toscani, esattamente al 52′, si portano sul doppio vantaggio con Shpendi che anticipa tutti su un cross dalla sinistra. Il Bari di Vivarini, di fatto, è davvero in uno stato di shock, visto che non riescono a reagire (Agg.William Scuotto).

DIRETTA EMPOLI BARI INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

E’ possibile vedere coi propri occhi la diretta Empoli Bari su DAZN, in streaming ed a pagamento. Chi preferisce potrà invece utilizzare la stessa modalità di fruizione del match ma con Amazon Prime Video. In questo caso occorrerà però iscriversi a LaB Channel.

DIRETTA EMPOLI BARI (RISULTATO 0-0): MATCH EQUILIBRATO

Il primo tentativo della gara tra l’Empoli ed il Bari, di fatto, è per la squadra di Vivarini (subentrato in settimana a Caserta). A provarci, infatti, è Mancini: conclusione che termina sull’esterno della rete. In questi primi minuti della sfida del Castellani, dunque, bisogna segnalare l’atteggiamento molto più propositivo da parte della squadra pugliese.

Nella fase centrale della prima frazione di gara, invece, ci sono molte interruzioni che, ovviamente, rallentano il ritmo di gioco delle due squadre. Al 34′ è bravissimo Dickmann ad opporsi alla conclusione di Nasti, che aveva tirato a botta sicura. Vedremo se il primo tempo terminerà 0-0 o meno (Agg.William Scuotto).

DIRETTA EMPOLI BARI (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Eccoci nel pre partita della diretta di Empoli Bari, pochi istanti e sarà finalmente calcio giocato ma abbiamo ancora un po’ di tempo per capire come queste due square giocano osservando i trend messi in campo dalle due squadre. L’Empoli arriva con il profilo più tecnico delle tre gare: 58% di possesso, 1,9 xG, 1,3 xA, e una precisione nei passaggi dell’88%, tra le più alte del campionato. Il 65% delle occasioni nasce da combinazioni interne e rifiniture nello spazio di mezzo, mentre difensivamente i toscani concedono pochissimo in area (2,9 tiri nello specchio). Corner: 5,7 battuti, 3,6 concessi.

Il Bari porta con sé una struttura più fisica: 1,5 xG, 1,1 xGA, e 12 tiri totali, 4 in porta. Il 59% delle occasioni arriva da cross e inserimenti, con una squadra che sfrutta molto le seconde palle. La difesa però tende ad abbassarsi troppo (baricentro a 40 metri) e soffre quando l’avversario muove palla rapidamente. Corner: 4,3 battuti, 5,8 concessi. Ci sarà da divertirsi non c’è dubbio, adesso via al commento live della diretta di Empoli Bari, si comincia! (agg. Gianmarco Mannara)

DUE SQUADRE CON SCOPI DIFFERENTI

E’ alle ore 15:00 di sabato 29 novembre 2025 che l’arbitro fischierà l’inizio della diretta Empoli Bari. Presso lo Stadio Carlo Castellani avrà luogo uno scontro con protagoniste due formazioni distanti appena quattro punti nella classifica della Serie B una volta giunti alla quattordicesima giornata ma con al momento obiettivi molto diversi.

Dopo un avvio di stagione 2025/2026 più complicato di quanto ci si potesse aspettare, i toscani stanno risalendo la china e sono infatti giunti ad occupare la prima casella valevole per l’accesso ai playoff. L’Empoli è appunto in ottava posizione grazie ai suoi diciassette punti, gli stesso conquistati anche da Juve Stabia e Reggiana.

Lo scopo degli Azzurri, reduci dal 3 a 0 rifilato all’Avellino, in questo turno è di consolidare il proprio piazzamento o addirittua migliorarlo per continuare a puntare alla promozione e quindi all’immediato ritorno in Serie A. Il percorso si è rivelato invece piuttosto difficoltoso per i Galletti, adesso diciassettesimi con tredici punti.

I pugliesi hanno finora ottenuto lo stesso obiettivo del Sudtirol con cui disputerebbero i playout per evitare la retrocessione in Serie C se così dovessero finire realmente le cose. Il KO interno patito contro il più quotato Frosinone ha rallentato ancor di più il loro cammino e potrebbero addirittura essere presto raggiunti dalla Sampdoria.

DIRETTA EMPOLI BARI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Empoli Bari: moduli simili per i due tecnici quest’oggi con mister Dionisi che schiererà i suoi calciatori secondo un 3-5-1-1 con Fulignati, Curto, Obaretin e Lovato, Elia, Saporiti, Yepes, Degli Innocenti e Moruzzi, Nasti da trequartista dietro a S. Shpendi. Gli ospiti guidati dall’allenatore Caserta si affideranno invece al 3-5-2 con Cerofolini, Vicari, Nikolaou e Meroni, Dickmann, Castrovilli, Pagano, Verreth ed Antonucci; Gytkjaer e Moncini.

DIRETTA EMPOLI BARI, LE QUOTE

Le quote di Lottomatica per l’esito finale della diretta Empoli Bari: i toscani sono chiaramente favoriti per la vittoria in questa sfida con il segno 1 quotato a 2.10. I biancorossi dovranno lottare per aggiudicarsi il successo, adesso pagato a 3.65. Probabilmente i pugliesi riusciranno invece a tornare a casa con in tasca un punto, visto l’x indicato a 3.10.