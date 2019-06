Diretta Empoli Benevento U16/ Streaming video e tv: ecco la prima semifinale

Empoli Benevento Under 16, in diretta dal Capanni di Savignano al Rubicone, mercoledì 12 giugno, alle ore 17:30 sarà una delle due semifinali del campionato Under 16. I toscani arrivano al primo appuntamento delle final four in Romagna dopo aver battuto nel doppio confronto dei quarti di finale la Roma, sovvertendo il pronostico iniziale. Il Benevento si è invece guadagnato un posto tra le prime quattro d’Italia in categoria superando il Sassuolo nei quarti di finale. L’altra semifinale, invece, vedrà di fronte la Juventus e l’Inter. La finale è in programma sabato 15 giugno, alle ore 20:30, sul manto erboso del “Benelli” di Ravenna.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV E RISULTATO LIVE

Segnaliamo che la partita Empoli Benevento Under 16 non sarà visibile in diretta tv né in chiaro né sul satellite, e non ci sarà nemmeno la possibilità di vedere la diretta streaming video via internet dell’incontro, collegandosi tramite smart tv o pc oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone: in rete sui siti di livescore e sui siti ufficiali dei due club saranno comunque disponibili aggiornamenti sull’incontro.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI BENEVENTO UNDER 16

Le probabili formazioni di Empoli Benevento Under 19, attesissima semifinale del campionato Under 16. I toscani saranno schierati con un 4-3-3 dal tecnico Buscé e scenderanno in campo con Biagini; Rocchetti, Rizza, Degl’Innocenti, Fontanarosa, Morelli, Rossi, Fazzini, Cassai, Baldanzi, Belluomini. Risponderà il Benevento allenato da Formisano con un 4-4-2 schierato con Diglio, Bracale, Gentile, Moccia, Talia, Barilotti, Strazzullo, Citarella, Giampaolo, Agnello, Olimpio.



