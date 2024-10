DIRETTA EMPOLI BOLOGNA PRIMAVERA, VITA FACILE PER I ROSSOBLU?

Una sfida sulla carta impari con una squadra capace di collezionare più del doppio dei punti dell’altra solamente in sette partite. La diretta Empoli Bologna Primavera vedrà sfidarsi biancoblu e rossoblu per l’ottava giornata di campionato alle ore 13:00 di sabato 20 ottobre 2024. I toscani sembrano aver trovare il modo di riprendersi con il primo successo stagione in occasione del match con il Verona, ma nelle ultime due giornate sono arrivate due sconfitte per l’Empoli ovvero 2-0 col Cagliari e 3-2 con il Torino.

Viaggia sicuramente più spedito il Bologna che si è lasciato alle spalle il periodo nero tra agosto e settembre con zero punti in due partite contro Roma e Cesena. Successivamente a quei due ko sono arrivati 7 punti in tre partite con le vittorie contro Lecce e Milan più il pari con la Cremonese.

DOVE VEDERE DIRETTA TV EMPOLI BOLOGNA PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

Se siete interessati vedere la diretta Empoli Bologna Primavera, sappiate che sarà visibile semplicemente accendendo la televisione sul canale 60 ovvero Sportitalia. L’emittente televisiva che detiene i diritti del massimo campionato giovanile permetterà anche di assistere all’evento in diretta streaming su sito web o app.

LE PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI BOLOGNA PRIMAVERA

Questo è il paragrafo che racconta le probabili formazioni della diretta Empoli Bologna Primavera. I padroni di casa scenderanno in campo con l’assetto tattico 3-4-1-2. Tra i pali ci sarà Fuscaldo, protetto da Falcusan, Moray e Majdandzic. El Biache e Lauricella agiranno da esterni mentre Bacci e Huqi in mediana. Cesari trequartista, davanti Akpa-Chokwu e Popov.

Il Bologna invece replica con un 4-3-1-2 che vedrà Happonen in porta e la difesa composta da Puukko, Markovic, De Luca e Papazov. Le due mezzali saranno Menegazzo e Labdzki con Diop regista. Byar dietro a Mangiameli ed Ebone.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE EMPOLI BOLOGNA PRIMAVERA

Infine, diamo un’occhiata a quelle che sono le quote per le scommesse della diretta Empoli Bologna Primavera. A partire con i favori del pronostico è la squadra di casa a 2.30 contro i 2.70 pro felsinei. Il segno X del pareggio è a 3.50. Per quanto riguarda invece le reti segnate, l’Over 2.5 è offerto a 1.63 rispetto ai 2.10 dell’Under. Chiudiamo con Gol e No Gol a 1.53 e 2.25.