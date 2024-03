DIRETTA/ Empoli Bologna video streaming tv: c’è un primato per Thiago Motta! (Serie A, 15 marzo 2024)

DIRETTA EMPOLI BOLOGNA: TESTA A TESTA

La diretta di Empoli Bologna è il primo anticipo della ventinovesima giornata. L’Empoli ha perso le ultime due partite di campionato senza segnare, rischiando di subire più sconfitte consecutive in Serie A per la prima volta dal periodo tra giugno e settembre 2023, quando ne aveva subite sei senza segnare alcun gol. Dopo una serie di sei vittorie consecutive, durante le quali ha sempre segnato almeno due gol, il Bologna ha perso l’ultima partita contro l’Inter per 0-1. L’ultima volta che il Bologna ha perso due partite consecutive in campionato è stata nel gennaio 2023, contro Roma e Atalanta. Il Bologna è la squadra che ha subito il minor numero di tiri totali in Serie A nel 2024, con soli 95 tiri concessi in 10 partite.

Nell’anno solare in corso, solo Inter (cinque) e Torino (otto) hanno subito meno gol del Bologna (10) in campionato. Bologna (472) ed Empoli (458) sono due delle tre squadre (insieme al Genoa, anch’esso a 472) che hanno registrato il maggior numero di contrasti in questa stagione di Serie A. Il Bologna è la squadra che ha subito meno gol nel secondo tempo in questa stagione di Serie A, con solo il 36% (9 su 25) dei gol subiti arrivati nella seconda metà delle partite. (agg, di Fabio Belli)

DIRETTA EMPOLI BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Per vedere in diretta Empoli Bologna dovrà essere eseguito un abbonamento alla piattaforma di streaming online di Dazn, avendo i diritti per questo e per i prossimi anni della Serie A. In alternativa si potrà seguire la partita insieme a noi, perciò non cambiate pagina!

SERVONO TRE PUNTI!

Il Castellani è gremito di tifosi per questa diretta di Empoli Bologna, gara che si giocherà oggi 15 marzo alle ore 20,45. La squadra toscana è reduce da due sconfitte consecutive che li hanno fatti scivolare al 16° posto in classifica, cercherà disperatamente di rialzarsi dopo la delusione subita contro il Milan, perdendo per 1-0 in casa propria.

Spostandoci dal lato del Bologna che sta vivendo una stagione incredibile, con l’obiettivo di conquistare il quarto posto in classifica che garantirebbe loro un posto in Champions League per la prossima stagione. Tuttavia, la squadra emiliana viene da una sconfitta per 1-0 contro l’Inter,

DIRETTA EMPOLI BOLOGNA: PROBABILI FORMAZIONI

Spostiamoci come di consueto sulle probabili formazioni della diretta di Empoli Bologna dove i due allenatori saranno chiamati a fare scelte strategiche cruciali per le loro formazioni. In particolare, l’allenatore dell’Empoli, Nicola, sembra intenzionato a schierare Niang fin dall’inizio, contando sulla sua creatività e capacità di segnare con regolarità per dare una svolta all’attacco della squadra toscana.

Allo stesso tempo, Thiago Motta del Bologna sembra propenso a dare spazio a Ferguson, un giocatore che sta vivendo una stagione eccezionale e che ha attirato l’attenzione della Juventus, vedremo cosa succederà da qui a giugno.

EMPOLI BOLOGNA, LE QUOTE

Le quote per la diretta di Empoli Bologna parlano chiaro sul sito di Bwin: il segno 1 è sfavorito infatti una sua vittoria porterebbe nelle casse degli scommettitori il 4,5 moltiplicato per l’importo scommesso. Per il Bologna vincente inveve la quota è di 1,8. Il segno X a 2,7.











