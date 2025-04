DIRETTA EMPOLI BOLOGNA (RISULTATO 0-0): FASE INIZIALE DEL MATCH

In Toscana la partita tra Empoli e Bologna è cominciata da una decina di minuti nel primo tempo ed il risultato è di 0 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro gli ospiti tentano di proporsi subito pericolosamente in avanti con un tiro di Dallinga smorzato da Marianucci e bloccato da Seghetti già al 1′ ed il suo capitano Orsolini manca poi lo specchio della porta per un soffio al 2′. Ecco anche le panchine ufficiali: EMPOLI – A disposizione: Brancolini, Ebuehi, Esposito, Goglichidze, Grassi, Konate, Kuame, Pezzella, Sambia, Vasquez, Viti. BOLOGNA – A disposizione: Aebischer, Bagnolini, Cambiaghi, Casale, De Silvestri, Dominguez, El Azzouzi, Erlic, Fabbian, Holm, Lykogiannis, Moro, Pedrola, Pobega, Ravaglia. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

Diretta Empoli Bologna streaming, come vederla

La diretta Empoli Bologna, come tutte le partite della competizione, sono trasmesse in chiaro sulle reti Mediaset, non sarà quindi necessario nessun abbonamento ma ci si dovrà limitare a collegarsi alle 21.00 a Canale 5 per seguire la sfida che in alternativa può essere fruita tramite la piattaforma di streaming di Mediaset, ovvero Mediaset Infinity, raggiungibile tramite il sito o l’applicazione scaricabile su tutti i dispositivi e le smartTv.

Le formazioni ufficiali, via!

Non è un confronto del tutto inedito nemmeno in Coppa Italia la diretta Empoli Bologna, si contano infatti due precedenti fra toscani ed emiliani nella competizione, anche se a un livello molto più basso di questa semifinale che potrebbe scrivere una pagina di storia. Eravamo in quel caso nella Coppa Italia 2001-2002, la formula era molto diversa e si era al secondo turno, che era il primo dopo una fase a gironi preliminare. Furono due partite un po’ pazze, nelle quali il Bologna all’andata vinse per 1-4 ad Empoli il 19 settembre 2001 in particolare con la doppietta di Julio Ricardo Cruz,.

Tuttavia al ritorno fu Massimo Maccarone a segnare una doppietta a Bologna il 24 ottobre e l’Empoli si impose per 1-3, sfiorando quindi una rimonta che sarebbe stata davvero clamorosa. Ci divertiremo così tanto anche stavolta con la diretta Empoli Bologna? Intanto leggiamo le formazioni ufficiali… EMPOLI (3-4-2-1): Seghetti; De Sciglio, Marianucci, Tosto; Gyasi, Kovalenko, Bacci, Cacace; Solbakken, Fazzini; L. Colombo. Allenatore: Roberto D’Aversa BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Calabria, Beukema, Lucumì, J. Miranda; Freuler, L. Ferguson; Orsolini, Odgaard, D. Ndoye; Dallinga. Allenatore: Vincenzo Italiano (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Empoli Bologna, obiettivo terza finale per Italiano

Lo Stadio Carlo Castellani si appresta ad ospitare la diretta Empoli Bologna per la semifinale d’andata di Coppa Italia tra due delle squadre inaspettate che hanno raggiunto questo turno della competizione battendo avversarie di maggiore livello e talento come Juventus e Atalanta, per i toscani l’obiettivo principale è un altro ovvero raggiungere la salvezza ma la possibilità di giocarsi la finale sarebbe qualcosa di storico e importante soprattutto a livello del morale,

I rossoblù invece oltre a continuare la loro corsa per raggiungere la qualificazione in Champions League vedono nella finale la possibilità di fare qualcosa di più rispetto alla scorsa stagione con Thiago Motta.

Formazioni Empoli Bologna, probabili scelte dei tecnici

La diretta Empoli Bologna sarà una partita giocata a viso aperto con i migliori undici che i due tecnici potranno mettere in campo, per questo ci si aspetta che gli azzurri scendano in campo con il solito 3-4-2-1 scelto da Roberto D’Aversa con Vasquez in porta, Goglichidze, Marianucci e Viti, Gyasi e Pezzella sulle fasce, Henderson e Grassi in mezzo al campo, Esposito e Cacace, Kouamé unica punta.

Vincenzo Italiano dovrà fare a meno del capitano Orsolini ma per il resto confermerà il 4-2-3-1 con Skorupski, Calabria e Miranda terzini, Beukema e Casale i centrali, Freuler e Ferguson, Ndoye, Odgaard e Cambiaghi alle spalle di Castro.

Empoli Bologna, quote e possibile risultato finale

Nonostante la diretta Empoli Bologna veda una squadra sulla carta più attrezzata per la vittoria rispetto agli avversari il risultato potrebbe essere messo in discussione per via dell’importanza della sfida che può essere uno spartiacque per la stagione di entrambe le formazioni, toscani su tutti. Le due squadre però difficilmente potranno accettare un pareggio anche se a livello logico non sarebbe dannoso per nessuna delle due.

Sisal conferisce alla vittoria del Bologna una quotazione bassa di 1.75 ritenendola il risultato più facile da vedere, la quota della vittoria dell’Empoli è quella più alta pari a 5.00 mentre il pareggio è fissato a 3.40 quindi non così difficile da vedere alla fine dei 90 minuti.