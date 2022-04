Diretta/ Empoli Bologna streaming video tv: salvezza da conquistare (Primavera)

DIRETTA EMPOLI BOLOGNA PRIMAVERA: PUNTI PESANTI!

Empoli Bologna, in diretta sabato 16 aprile 2022 alle ore 15.00 presso il Centro Sportivo Monteboro sarà una sfida valevole per la 29^ giornata del campionato Primavera 1. Salvezza da conquistare per entrambe le formazioni che sono appaiate a quota 36 punti, a +3 rispetto al confine della zona play out. Pratica che l’Empoli non è riuscito ad archiviare nel turno infrasettimanale, perdendo 3-2 in casa dell’Atalanta.

Il Bologna invece ha compiuto un passo in avanti probabilmente fondamentale grazie all’ultima vittoria interna contro il Sassuolo, un 2-1 che ha rilanciato i felsinei facendo guadagnare loro punti su tutte le principali antagoniste per la salvezza, escluso il Lecce. Nel match d’andata tris casalingo del Bologna all’Empoli, il 22 gennaio 2021 felsinei vincenti 0-2 anche nell’ultimo precedente di campionato disputato in casa dei toscani.

DIRETTA EMPOLI BOLOGNA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Empoli Bologna Primavera sarà disponibile in chiaro su SI Solo Calcio, canale numero 61 del digitale terrestre. L’emittente televisiva è ormai da anni la casa del campionato Primavera, offrendo le partite sui propri canali. Sportitalia offre anche la possibilità di seguire la gara in diretta streaming video tramite il sito internet o l’app.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI BOLOGNA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Empoli Bologna Primavera, match che andrà in scena al Centro Sportivo Monteboro. Per l’Empoli, Antonio Buscé schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Biagini; Rizza, Rossi, Boli, Dragoner; Fazzini, Degl’Innocenti, Evangelisti; Baldanzi, Lozza, Kaczmarski. Risponderà il Bologna allenato da Luca Vigiani con un 4-3-2-1 così schierato dal primo minuto: Bagnolini, Cavini, Mihai, Amey, Casadei, Raimondo, Corazza, Wieser, Pyyhtia, Paananen, Motolese.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Empoli Bologna Primavera, ecco le quote fissate dall'agenzia di scommesse Snai. La vittoria dell'Empoli con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.75, l'eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.80, mentre l'eventuale successo del Bologna, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.70.











