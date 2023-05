Diretta/ Empoli Bologna (risultato 0-0) streaming video tv: Caputo vs Barrow, via!

DIRETTA EMPOLI BOLOGNA (RISULTATO 0-0): FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Diretta di Empoli Bologna imminente, e che mette in palio punti necessari, per i toscani, da agguantare per mettere un’importante ipoteca sulla salvezza. Verona impiegata contro l’Inter e Spezia che è attesa in casa dell’Atalanta ed ecco che la sfida del Castellani, che si giocherà il giorno dopo queste gare, che si prospetta un’occasione ghiotta per l’Empoli. Empoli che si presenta alla sfida con il secondo peggiore attacco del campionato con appena 26 centri, miglior marcatore che risultano essere Nicolò Cambiaghi (super gol contro il Sassuolo) e Tommaso Baldanzi. Per i due giocatori 4 centri in campionato e punti di riferimento per le prossime stagioni vista la giovane età dei due. Per l’Empoli 19 punti in casa tra le mura del Castellani; Bologna che, invece, ne ha conquistati 17 lontani dal Dall’Ara.

Video/ Bologna Juventus (1-1) gol e highlights: pari e occasioni sprecate

Bologna che si evidenzia, in negativo, come la terza difesa più battuta in trasferta con 28 gol subiti. Peggio del Bologna solamente Cremonese e Sampdoria, rispettivamente con 32 e 34 gol subiti. In attesa di rientrare in campo, invece, il secondo miglior marcatore del Bologna: Arnautovic con 8 gol, meglio di lui solo Orsolini con 9 centri. Spazio ora alle formazioni ufficiali: la diretta di Empoli Bologna comincia! EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Parisi; Akpa Akpro, R. Marin, A. Grassi; Baldanzi; Caputo, Cambiaghi. Allenatore: Paolo Zanetti BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Cambiaso; Schouten, N. Dominguez; Aebischer, N. Moro, Orsolini; Barrow. Allenatore: Thiago Motta (Marco Genduso)

Diretta/ Bologna Juventus (risultato finale 1-1): pari tra le occasioni!

EMPOLI BOLOGNA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv della sfida Empoli Bologna sarà visibile solo su Dazn. Per quanto riguarda la piattaforma streaming bisognerà avere l’iscrizione all’abbonamento scegliendo tra pass annuale o mensile.

La visione della diretta Empoli Bologna è inoltre trasmessa in streaming video e si potrà anche qui scegliere se vederla sull’app di Daznsu smart tv, computer, smartphone, tablet o console.

EMPOLI BOLOGNA, I TESTA A TESTA

Sta per iniziare la diretta di Empoli Bologna, partita valevole per la trentatreesima giornata del campionato italiano di Serie A. Andiamo ora a vedere i precedenti tra toscani ed emiliani. Il bilancio delle gare disputate allo stadio “Castellani” di Empoli negli ultimi 25 anni parla di nove partite: la prima l’11 gennaio 1998 terminata senza reti. Stesso risultato maturato il 17 ottobre 1998 mentre il 19 settembre 2001, nella sfida di Coppa Italia, i rossoblù si imposero con un poker di reti.

Video/ Empoli Bologna Primavera (3-2) gol e highlights: successo in rimonta!

Per trovare la prima affermazione dei toscani bisogna arrivare al 2 maggio 2004, 2-0 in virtù delle reti realizzate da Belleri e Vannucchi. L’ultima sfida (26 settembre 2021) è anche quella con più marcature: 4-2 in favore dei bianco-azzurri toscani grazie ai gol di Henderson, Barrow, Pinamonti, Bajrami su calcio di rigore, Arnautovic e Ricci. (Giulio Halasz)

EMPOLI BOLOGNA, PADRONI DI CASA CHIAMATI AL RISCATTO

La diretta Empoli Bologna, gara in programma giovedì 4 maggio alle ore 20:45, rappresenta una partita importantissima per il discorso salvezza in casa toscana. I ragazzi di Zanetti stanno vivendo un periodo da incubo con tre sconfitte di fila tra cui l’ultima col Sassuolo davvero clamorosa: l’Empoli era avanti 1-0 all’undicesimo e si trovava addirittura in superiorità numerica al 74′ salvo poi farsi rimontare con la doppietta di Berardi col definitivo 2-1 maturato su rigore al settimo di recupero. Ora i punti di vantaggio dei toscani sul Verona terzultimo sono solo cinque con altrettante gare da giocare, uno scenario preoccupante che non lascia dormire sogni tranquilli ai tifosi dell’Empoli.

Per il Bologna invece tutto in assoluto controllo con una salvezza ottenuta da ormai diversi mesi e una zona Europa troppo lontana anche solo per farci un pensiero. Il pareggio per 1-1 in casa con la Juventus fa comunque onore e aggiunge un altro tassello al bellissimo mosaico composto dai rossoblu in questa stagione. Se il Bologna dovesse evitare la sconfitta nel match esterno di Empoli sarebbe l’ottavo risultato utile nelle ultime dieci partite, un ruolino di marcia invidiabile per una squadra che esprime un ottimo gioco raccogliendo risultati soddisfacenti.

EMPOLI BOLOGNA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Empoli Bologna vedono i padroni di casa scendere in campo col 4-3-1-2. In porta Vicario, reparto difensivo formato da Ebuehi, Luperto, Walukiewicz e Parisi a chiudere la muraglia arretrata. A centrocampo Marin al centro verrà supportato sugli esterni da Grassi e Bandinelli mentre Baldanzi agirà da trequartista alle spalle del duo Caputo-Cambiaghi, quest’ultimo in gol col Sassuolo.

Risposta felsinea con il 4-3-3 che vede Skorupski in porta, Posch e Kyriakopoulos terzini con Lucumi-Soumaoro cerniera difensivo. Nella zona nevralgica del campo Moro, Schouten e Dominguez darano man forte sia in fase difensiva che in quella offensiva, arricchita dalla presenza di Orsolini, Barrow e Ferugson.

EMPOLI BOLOGNA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Empoli Bologna individuano negli ospiti la squadra favorita. Secondo bet365, la vittoria dei ragazzi di Thiago Motta vale 2.55 contro i 2.90 relativi ai biancoazzurri mentre il segno X è offerto a 3.20.

Secondo i bookmakers è più probabile assistere ad una sfida da No Gol vista la quota di 1.80 rispetto all’1.95 relativo al Gol. Per quanto riguarda l’Over 2.5 arriviamo a 2.30, molto più plausibile secondo i book l’esito dell’Under (1.62).











© RIPRODUZIONE RISERVATA